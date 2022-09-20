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Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€158,052
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19
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О комплексе

Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками.

Резиденция располагает музыкальной студией, залом для мероприятий и конференц-залом, бассейном, сауной, бильярдной, фитнес-центром, кинотеатром.

Окончание строительства - конец 2022 года.

Преимущества

Высокий арендный потенциал.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из центральных районов города, рядом с мостами.

Ближайший ресторан - 15 минут езды

Ближайший отель - 4 минуты езды

Площадь Таксим - 14 минут езды

Ближайшая аптека - 10 минут езды

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
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от
€158,052
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