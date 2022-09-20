Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция

Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками.
Резиденция располагает музыкальной студией, залом для мероприятий и конференц-залом, бассейном, сауной, бильярдной, фитнес-центром, кинотеатром.
Окончание строительства - конец 2022 года.Преимущества
Высокий арендный потенциал.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из центральных районов города, рядом с мостами.
Ближайший ресторан - 15 минут езды
Ближайший отель - 4 минуты езды
Площадь Таксим - 14 минут езды
Ближайшая аптека - 10 минут езды