Квартира в новостройке Hilal Hill Büyükçekmece

Hilal Hill Büyükçekmece — один из самых престижных жилых комплексов в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект сочетает великолепные виды на море, роскошную архитектуру и продуманный до мелочей дизайн. Благодаря удачному расположению рядом с торговыми, сервисными и социальными объектами, а также зелёным зонам, занимающим 60% территории комплекса, здесь создана атмосфера спокойствия, уюта и гармонии.
Hilal Hill Büyükçekmece — идеальный выбор для тех, кто стремится к комфортной, роскошной и гармоничной жизни в окружении природы, не покидая сердца Стамбула.
Преимущества проекта:
Панорамный вид на Мраморное море, который делает повседневную жизнь ещё более комфортной и вдохновляющей.
Стратегическое расположение рядом со школами, университетами, больницами и другими важными объектами инфраструктуры.
Зелёные территории, занимающие 60% площади комплекса, создают тихую и уютную атмосферу для жителей.
Малоэтажная архитектура и роскошные апартаменты класса Super Deluxe с высококачественной отделкой.
Гибкая система оплаты в рассрочку и готовые документы на право собственности.
Удобный доступ к основным транспортным магистралям, включая Metrobus, автомагистрали TEM и E5.
Развитая инфраструктура для отдыха, включая яхт-клуб, частный пляж и благоустроенную набережную.
Подходит для получения гражданства Турции по программе инвестиций в недвижимость, что делает проект привлекательным инвестиционным предложением.
Просторные квартиры с балконами и террасами, открывающими великолепные виды.
Современные системы безопасности, включая круглосуточное видеонаблюдение (24/7) и крытую парковку для обеспечения максимальной безопасности жителей.