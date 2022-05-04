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Квартира в новостройке Hilal Hill Büyükçekmece

Бююкчекмедже, Турция
от
$179,000
;
19
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ID: 38874
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Hilal Hill Büyükçekmece — один из самых престижных жилых комплексов в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект сочетает великолепные виды на море, роскошную архитектуру и продуманный до мелочей дизайн. Благодаря удачному расположению рядом с торговыми, сервисными и социальными объектами, а также зелёным зонам, занимающим 60% территории комплекса, здесь создана атмосфера спокойствия, уюта и гармонии.

Hilal Hill Büyükçekmece — идеальный выбор для тех, кто стремится к комфортной, роскошной и гармоничной жизни в окружении природы, не покидая сердца Стамбула.

Преимущества проекта:

  • Панорамный вид на Мраморное море, который делает повседневную жизнь ещё более комфортной и вдохновляющей.

  • Стратегическое расположение рядом со школами, университетами, больницами и другими важными объектами инфраструктуры.

  • Зелёные территории, занимающие 60% площади комплекса, создают тихую и уютную атмосферу для жителей.

  • Малоэтажная архитектура и роскошные апартаменты класса Super Deluxe с высококачественной отделкой.

  • Гибкая система оплаты в рассрочку и готовые документы на право собственности.

  • Удобный доступ к основным транспортным магистралям, включая Metrobus, автомагистрали TEM и E5.

  • Развитая инфраструктура для отдыха, включая яхт-клуб, частный пляж и благоустроенную набережную.

  • Подходит для получения гражданства Турции по программе инвестиций в недвижимость, что делает проект привлекательным инвестиционным предложением.

  • Просторные квартиры с балконами и террасами, открывающими великолепные виды.

  • Современные системы безопасности, включая круглосуточное видеонаблюдение (24/7) и крытую парковку для обеспечения максимальной безопасности жителей.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Hilal Hill Büyükçekmece
Бююкчекмедже, Турция
от
$179,000
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