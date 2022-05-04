Квартира в новостройке Hilal Hill Büyükçekmece

Hilal Hill Büyükçekmece — один из самых престижных жилых комплексов в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект сочетает великолепные виды на море, роскошную архитектуру и продуманный до мелочей дизайн. Благодаря удачному расположению рядом с торговыми, сервисными и социальными объектами, а также зелёным зонам, занимающим 60% территории комплекса, здесь создана атмосфера спокойствия, уюта и гармонии.

Hilal Hill Büyükçekmece — идеальный выбор для тех, кто стремится к комфортной, роскошной и гармоничной жизни в окружении природы, не покидая сердца Стамбула.

Преимущества проекта: