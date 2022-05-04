Квартира в новостройке Albatros Life

Albatros Life предлагает элегантный стиль жизни в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект включает жилые и коммерческие помещения, расположенные в спокойной прибрежной зоне, и полностью готов к немедленному заселению.
Albatros Life гармонично сочетает комфорт, приватность и семейную атмосферу с современной инфраструктурой. Благодаря престижному расположению рядом с пляжем, яхтенной мариной и основными транспортными развязками, проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.
10 преимуществ проекта Albatros Life:
Расположение непосредственно на побережье Бююкчекмедже.
Полностью готов к заселению, все объекты оформлены с готовыми документами на право собственности (Tapu).
Низкая ставка НДС — всего 1%.
Современная архитектура с ограниченным количеством жилых единиц, обеспечивающим комфорт и приватность.
Всего 5 минут пешком до яхтенной марины Kıyı Istanbul.
10 минут до станции Metrobus TÜYAP.
Открытый бассейн для отдыха и релаксации.
Полноценная wellness-зона, включающая сауну и традиционный турецкий хаммам.
Современно оборудованный фитнес-центр.
Круглосуточная охрана (24/7) и крытая парковка для максимального комфорта и безопасности.