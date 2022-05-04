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Квартира в новостройке Albatros Life

Бююкчекмедже, Турция
от
$185,000
;
12
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ID: 38875
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Albatros Life предлагает элегантный стиль жизни в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект включает жилые и коммерческие помещения, расположенные в спокойной прибрежной зоне, и полностью готов к немедленному заселению.

Albatros Life гармонично сочетает комфорт, приватность и семейную атмосферу с современной инфраструктурой. Благодаря престижному расположению рядом с пляжем, яхтенной мариной и основными транспортными развязками, проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

10 преимуществ проекта Albatros Life:

  • Расположение непосредственно на побережье Бююкчекмедже.

  • Полностью готов к заселению, все объекты оформлены с готовыми документами на право собственности (Tapu).

  • Низкая ставка НДС — всего 1%.

  • Современная архитектура с ограниченным количеством жилых единиц, обеспечивающим комфорт и приватность.

  • Всего 5 минут пешком до яхтенной марины Kıyı Istanbul.

  • 10 минут до станции Metrobus TÜYAP.

  • Открытый бассейн для отдыха и релаксации.

  • Полноценная wellness-зона, включающая сауну и традиционный турецкий хаммам.

  • Современно оборудованный фитнес-центр.

  • Круглосуточная охрана (24/7) и крытая парковка для максимального комфорта и безопасности.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Albatros Life
Бююкчекмедже, Турция
от
$185,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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