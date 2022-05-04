Квартира в новостройке Albatros Life

Albatros Life предлагает элегантный стиль жизни в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект включает жилые и коммерческие помещения, расположенные в спокойной прибрежной зоне, и полностью готов к немедленному заселению.

Albatros Life гармонично сочетает комфорт, приватность и семейную атмосферу с современной инфраструктурой. Благодаря престижному расположению рядом с пляжем, яхтенной мариной и основными транспортными развязками, проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

10 преимуществ проекта Albatros Life: