Квартира в новостройке The Vira Istanbul

Проект Vira Istanbul расположен в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, одном из наиболее привлекательных и динамично развивающихся районов города. Комплекс занимает площадь 92 000 м² и включает 17 жилых зданий с современной архитектурой. В проекте представлены 1 156 квартир различных планировок — от 1+1 до 4+1, а также 39 коммерческих помещений.

Vira Istanbul создан для формирования комфортной и современной жилой среды, сочетающей высокий уровень комфорта, роскошь, развитую инфраструктуру и просторные зелёные зоны.

Преимущества проекта: