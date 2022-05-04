  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейликдюзю
  4. Квартира в новостройке The Vira Istanbul

Квартира в новостройке The Vira Istanbul

Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
;
6
Оставить заявку
ID: 38857
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Проект Vira Istanbul расположен в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, одном из наиболее привлекательных и динамично развивающихся районов города. Комплекс занимает площадь 92 000 м² и включает 17 жилых зданий с современной архитектурой. В проекте представлены 1 156 квартир различных планировок — от 1+1 до 4+1, а также 39 коммерческих помещений.

Vira Istanbul создан для формирования комфортной и современной жилой среды, сочетающей высокий уровень комфорта, роскошь, развитую инфраструктуру и просторные зелёные зоны.

Преимущества проекта:

  • Стратегическое расположение рядом с Anatolia High School и Science High School.

  • Близость к крупному образовательному комплексу, включающему учебные заведения от дошкольного уровня до университетов.

  • Всего 3 минуты до побережья района Kavaklı.

  • 2 минуты до станции Metrobus на автомагистрали E-5.

  • Близость к парку Wadi Al Hayat (Yaşam Vadisi) площадью 1 миллион м².

  • Живописные водопады и декоративные бассейны.

  • Аквариумы с декоративными рыбами.

  • Японские и ароматические сады.

  • Множество ресторанов, а также специально оборудованные велосипедные и пешеходные маршруты.

  • Бассейны, спортивные площадки и современные фитнес-зоны.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$358,141
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 в 100 метрах от моря комплексе Konak Terrace.
Каргыджак, Турция
от
$108,531
Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Аланья, Турция
от
$134,534
Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Серик, Турция
от
$699,147
Вы просматриваете
Квартира в новостройке The Vira Istanbul
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$586,225
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Аксу, Турция
от
$109,432
Резиденция располагает парковкой, бассейнами для взрослых и детей, зоной отдыха, круглосуточным видеонаблюдением, охраной и консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционер в гостиной Встроенная кухонная бытовая техника (плита, вытяжка, духовой шкаф) Расположение и…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии, Муратпаша, с видом на море в развитом комплексе
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии, Муратпаша, с видом на море в развитом комплексе
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии, Муратпаша, с видом на море в развитом комплексе
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии, Муратпаша, с видом на море в развитом комплексе
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии, Муратпаша, с видом на море в развитом комплексе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии, Муратпаша, с видом на море в развитом комплексе
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии, Муратпаша, с видом на море в развитом комплексе
Муратпаша, Турция
от
$1,20 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры в проекте с подземной парковкой и сауной в Анталии, Муратпаша Проект находится в районе Генчлик в Муратпаше – одном из центральных и престижных округов Анталии. Это одно из наиболее привлекательных мест города благодаря своему расположению рядом с морем и популярными зонами отдыха, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации