Квартира в новостройке The Vira Istanbul

Проект Vira Istanbul расположен в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, одном из наиболее привлекательных и динамично развивающихся районов города. Комплекс занимает площадь 92 000 м² и включает 17 жилых зданий с современной архитектурой. В проекте представлены 1 156 квартир различных планировок — от 1+1 до 4+1, а также 39 коммерческих помещений.
Vira Istanbul создан для формирования комфортной и современной жилой среды, сочетающей высокий уровень комфорта, роскошь, развитую инфраструктуру и просторные зелёные зоны.
Преимущества проекта:
Стратегическое расположение рядом с Anatolia High School и Science High School.
Близость к крупному образовательному комплексу, включающему учебные заведения от дошкольного уровня до университетов.
Всего 3 минуты до побережья района Kavaklı.
2 минуты до станции Metrobus на автомагистрали E-5.
Близость к парку Wadi Al Hayat (Yaşam Vadisi) площадью 1 миллион м².
Живописные водопады и декоративные бассейны.
Аквариумы с декоративными рыбами.
Японские и ароматические сады.
Множество ресторанов, а также специально оборудованные велосипедные и пешеходные маршруты.
Бассейны, спортивные площадки и современные фитнес-зоны.