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Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€1,07 млн
;
12
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и Босфор.

Резиденция располагает террасой на крыше, бассейном, сауной и хамамом, фитнес-центром, ресторанами и кафе, парковкой, детской площадкой, спа-зоной.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 4 минуты
  • Станция метробуса - 4 минуты
  • Больница - 7 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 35 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,07 млн
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Обзор: престижный жилой проект, расположенный в регенерирующем районе с предстоящими проектами по требованию. Он находится недалеко от центра города и поездка в соседние районы занимает всего несколько минут.  Инвестируйте в этот проект и максимизируйте качество своей жизни.    Зачем покупать эту недвижимость: Высокий доход от аренды и возврат инвестиций Разумные цены и подходят для турецкого вида на жительство  Просторные террасы Расположен в районе с высокой оценкой столицы    Расположение: Расположенный в районе Кагитане, районе, который делает огромные успехи в создании современной инфраструктуры, что делает его желаемым местом для инвесторов, которые хотят жить в центральном месте Стамбула.  Кагитане имеет преимущество дорожной сети: шоссе TEM и шоссе E-5 проходят через район. Муниципалитет Кагитане также делает жизнь в этом районе стоящей с мерами, которые они приняли для обеспечения безопасности и мира в его окрестностях.   Основные характеристики квартиры и объектов:          - 24/7 безопасности - Приемные услуги и круглосуточное обслуживание номеров - Зоны отдыха - Детская игровая комната - Игровой центр - Парковка автомобилей служащим гостиницы -Консьерж - Все спортивные салоны - Тренажерный зал - Услуги по уборке и содержанию дома - Прокат автомобилей - ИТ поддержка - Кафе и рестораны - Медицинские услуги    Цены и доступность: 1 + 0 размером от 55м2 и цены начинаются с 272.000 долларов США 1 + 1 размером от 90м2 и цены начинаются с 494.000 долларов США  2 + 1 размером от 128м2 и цены начинаются с 544.500 USD
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