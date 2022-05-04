Квартира в новостройке Garden Istanbul

Проект Garden Istanbul расположен в европейской части Стамбула и занимает территорию площадью 120 000 м². Комплекс включает 11 жилых зданий, 796 резиденций и 29 коммерческих помещений. Проект гармонично сочетает современный образ жизни с богатым историческим и культурным наследием города.
Garden Istanbul (Bahçelievler) бережно сохраняет исторические ценности района, включая 555-летний фонтан и 600-летние деревья, предлагая жителям современные дома в зелёном, престижном и исторически значимом жилом квартале.
10 преимуществ проекта:
Стратегическое расположение рядом с транспортными узлами, школами и больницами.
Современная архитектура высокого уровня.
Просторные зелёные зоны и ландшафтные сады.
Развитая социальная инфраструктура.
Современная круглосуточная система безопасности (24/7).
Крытые и открытые парковочные места.
Коммерческие объекты и магазины на территории комплекса.
Интеллектуальные системы «умный дом».
Панорамные виды на город и зелёные сады.
Близость к торговым центрам и крупным торговым комплексам.