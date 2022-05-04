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Квартира в новостройке Garden Istanbul

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
6
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ID: 38860
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Проект Garden Istanbul расположен в европейской части Стамбула и занимает территорию площадью 120 000 м². Комплекс включает 11 жилых зданий, 796 резиденций и 29 коммерческих помещений. Проект гармонично сочетает современный образ жизни с богатым историческим и культурным наследием города.

Garden Istanbul (Bahçelievler) бережно сохраняет исторические ценности района, включая 555-летний фонтан и 600-летние деревья, предлагая жителям современные дома в зелёном, престижном и исторически значимом жилом квартале.

10 преимуществ проекта:

  • Стратегическое расположение рядом с транспортными узлами, школами и больницами.

  • Современная архитектура высокого уровня.

  • Просторные зелёные зоны и ландшафтные сады.

  • Развитая социальная инфраструктура.

  • Современная круглосуточная система безопасности (24/7).

  • Крытые и открытые парковочные места.

  • Коммерческие объекты и магазины на территории комплекса.

  • Интеллектуальные системы «умный дом».

  • Панорамные виды на город и зелёные сады.

  • Близость к торговым центрам и крупным торговым комплексам.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
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Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Garden Istanbul
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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