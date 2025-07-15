Квартира в новостройке Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Малтепе
Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул

Малтепе, Турция
от
$582,728
;
20
ID: 27693
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул

Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь расположены набережные с прогулочными зонами, парки, концертные площадки, торгово-развлекательные центры. Удобное транспортное сообщение — близость к линиям метро, платформе Мармарай, паромному терминалу и аэропорту — делает Малтепе особенно привлекательным как для жизни, так и для инвестиций.

Квартиры в Стамбуле, Малтепе, находятся в 50 метрах от ближайшего магазина, в 350 метрах от станции метро, в 1 км от платформы Мармарай и торговых центров, в 1 км от торгового центра Maltepe Piazza, в 16 км от туннеля Евразия, в 18 км от моста Мучеников 15 июля и в 23 км от международного аэропорта Сабиха Гёкчен.

Проект состоит из пяти жилых блоков и включает 458 современных квартир. Жителям предоставлен широкий спектр удобств: крытая и открытая парковка, бассейны, зарядные станции для электромобилей, солнечные энергосистемы и озеленённые пешеходные дорожки. Для комфортного и активного образа жизни предусмотрены сауна, турецкая баня, кафетерий, детская игровая площадка, социальный клуб и общий сад. Спортивные возможности расширяют теннисный и баскетбольный корты, площадка для сквоша и фитнес-зона. Безопасность обеспечивается службой охраны, системой видеонаблюдения и ресепшеном с консьерж-сервисом.

Квартиры спроектированы с акцентом на комфорт и функциональность. Они оснащены встроенной кухонной техникой, современной системой очистки воды, ванной, душевой кабиной, прачечной и гардеробной. Для удобства жителей предусмотрены отдельный санузел, балкон и терраса, а также система «умный дом», обеспечивающая управление бытовыми функциями. В интерьере использованы окна ПВХ, стальная входная дверь и стильная ванная комната в стиле Hilton. Кроме того, установлена центральная система спутникового телевидения.


IST-01687

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция
Образование
Здравоохранение

