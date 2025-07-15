Квартира в новостройке Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул

Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул

Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь расположены набережные с прогулочными зонами, парки, концертные площадки, торгово-развлекательные центры. Удобное транспортное сообщение — близость к линиям метро, платформе Мармарай, паромному терминалу и аэропорту — делает Малтепе особенно привлекательным как для жизни, так и для инвестиций.

Квартиры в Стамбуле, Малтепе, находятся в 50 метрах от ближайшего магазина, в 350 метрах от станции метро, в 1 км от платформы Мармарай и торговых центров, в 1 км от торгового центра Maltepe Piazza, в 16 км от туннеля Евразия, в 18 км от моста Мучеников 15 июля и в 23 км от международного аэропорта Сабиха Гёкчен.

Проект состоит из пяти жилых блоков и включает 458 современных квартир. Жителям предоставлен широкий спектр удобств: крытая и открытая парковка, бассейны, зарядные станции для электромобилей, солнечные энергосистемы и озеленённые пешеходные дорожки. Для комфортного и активного образа жизни предусмотрены сауна, турецкая баня, кафетерий, детская игровая площадка, социальный клуб и общий сад. Спортивные возможности расширяют теннисный и баскетбольный корты, площадка для сквоша и фитнес-зона. Безопасность обеспечивается службой охраны, системой видеонаблюдения и ресепшеном с консьерж-сервисом.

Квартиры спроектированы с акцентом на комфорт и функциональность. Они оснащены встроенной кухонной техникой, современной системой очистки воды, ванной, душевой кабиной, прачечной и гардеробной. Для удобства жителей предусмотрены отдельный санузел, балкон и терраса, а также система «умный дом», обеспечивающая управление бытовыми функциями. В интерьере использованы окна ПВХ, стальная входная дверь и стильная ванная комната в стиле Hilton. Кроме того, установлена центральная система спутникового телевидения.

IST-01687