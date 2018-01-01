Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция

Резиденция располагает круглосуточным обслуживанием, банкетным залом, баром и кафе, детским бассейном, консьерж-сервисом, фитнес-центром, игровой комнатой, конференц-залом, крытым бассейном, рестораном, спа-центром, сауной.
Окончание строительства - июль 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Пендик - район в азиатской части Стамбула, расположенный к востоку от центра города. Район является крупным транспортным узлом с несколькими крупными автомагистралями и международным аэропортом. Здесь находятся университеты и научно-исследовательские институты, промышленные предприятия и множество торговых центров.