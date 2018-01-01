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Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€155,512
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20
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О комплексе

Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.

Резиденция располагает:

  • тренажерным залом
  • спа-центром с парной, хамамом и сауной
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной с видеонаблюдением
  • большими зелеными зонами и зонами отдыха на открытом воздухе
  • детскими площадками
  • бассейном
Преимущества

Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.

Расположение и объекты поблизости

Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.

При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.

Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.

  • 9 минут езды до ботанического сада
  • 12 минут езды до шоссе Е-5 и 5 минут до шоссе ТЕМ
  • 12 минут езды до заповедника
  • 15 минут пешком до ближайшей станции метро
  • 20 минут езды до водохранилища
  • 23 минуты езды до нового аэропорта
  • 32 минуты езды до центра города
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€155,512
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Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает: большими зелеными зонами фитнес-центром и тренажерным залом турецкой баней и сауной детской площадкой бассейном крытой парковкой круглосуточной охраной школой Преимущества Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе. Расположение и объекты поблизости автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
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Realting.com
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