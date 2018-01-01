Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция

Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.
Резиденция располагает:
Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.Расположение и объекты поблизости
Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.
При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.
Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.