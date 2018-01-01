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Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€654,761
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Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с террасами.

Расположение и объекты поблизости

Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€654,761
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Застройщик: Stay Property
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