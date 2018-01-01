Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция

Аланья, Турция
Представляем вашему вниманию новый Жилой проект, который находится в центральной части прекрасного города Алании. Алания является современным, туристическим курортом в Анатолийском побережье Средиземноморья. Город славится своими пейзажами, пляжами, чистым воздухом и историческими достопримечательностями. Центр — Алании-это самое интересное место, прекрасная набережная, парк, теннисные корты, множество детских площадок, кафе и ресторанов делают эту часть города чудесным местом для проживания. Вдоль центральных улиц районов расположились магазины, торгующие одеждой, кожаными изделиями, золотом и пряностями.
Проект строится на участке 3751м2, состоит из двух блоков, расстояние до моря составляет 500 метров. В продаже имеются квартиры планировок 3+1 (140м2).
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн, детский бассейн, фитнес, кафе-бар, сауна, парная, джакузи, центральная зона отдыха, генератор, бар у бассейна, крытая и открытая детская площадка, садовое освещение, а также есть консьерж.
Дата начала строительства июль 2021г., дата окончания декабрь 2022г.