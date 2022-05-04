Квартира в новостройке Marmara Koru

Marmara Koru — это современный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, всего в нескольких минутах от побережья Мраморного моря. Благодаря живописным зелёным зонам, современной архитектуре и развитой инфраструктуре проект предлагает спокойную и комфортную атмосферу для жизни.

Marmara Koru сочетает в себе тихое окружение, возможность получения гражданства Турции и удобную транспортную доступность, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для выгодных инвестиций.

10 преимуществ проекта Marmara Koru: