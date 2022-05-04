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Квартира в новостройке Marmara Koru

Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
;
28
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ID: 38859
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Marmara Koru — это современный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, всего в нескольких минутах от побережья Мраморного моря. Благодаря живописным зелёным зонам, современной архитектуре и развитой инфраструктуре проект предлагает спокойную и комфортную атмосферу для жизни.

Marmara Koru сочетает в себе тихое окружение, возможность получения гражданства Турции и удобную транспортную доступность, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для выгодных инвестиций.

10 преимуществ проекта Marmara Koru:

  • Расположен рядом с побережьем Мраморного моря.

  • Просторные сады и благоустроенные зелёные парки.

  • Подходит для получения гражданства Турции.

  • Близость к линии Metrobus и автомагистрали E-5.

  • Современная архитектура высокого качества.

  • Полноценная инфраструктура: бассейн, фитнес-центр и сауна.

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

  • В окружении торговых центров, школ и больниц.

  • Квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1.

  • Спокойный, безопасный район, идеально подходящий для семей.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Marmara Koru
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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