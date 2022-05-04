Квартира в новостройке Marmara Koru

Marmara Koru — это современный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, всего в нескольких минутах от побережья Мраморного моря. Благодаря живописным зелёным зонам, современной архитектуре и развитой инфраструктуре проект предлагает спокойную и комфортную атмосферу для жизни.
Marmara Koru сочетает в себе тихое окружение, возможность получения гражданства Турции и удобную транспортную доступность, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для выгодных инвестиций.
10 преимуществ проекта Marmara Koru:
Расположен рядом с побережьем Мраморного моря.
Просторные сады и благоустроенные зелёные парки.
Подходит для получения гражданства Турции.
Близость к линии Metrobus и автомагистрали E-5.
Современная архитектура высокого качества.
Полноценная инфраструктура: бассейн, фитнес-центр и сауна.
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.
В окружении торговых центров, школ и больниц.
Квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1.
Спокойный, безопасный район, идеально подходящий для семей.