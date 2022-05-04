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Квартира в новостройке Mega Garden Park

Зейтинбурну, Турция
от
$324,000
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5
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ID: 38878
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну
  • Метро
    Zeytinburnu (~ 700 м)

О комплексе

Mega Garden Park предлагает уникальный формат современной жизни, гармонично сочетающий роскошь и зелёную природу в самом сердце динамичного района Зейтинбурну (Zeytinburnu) в Стамбуле. Проект отличается стратегическим расположением, современной архитектурой и живописными видами на просторные зелёные зоны, а также предлагает широкий выбор планировок, отвечающих потребностям разных семей.

Mega Garden Park — это идеальное место для спокойной и комфортной жизни. Комплекс располагает развитой инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами, создавая атмосферу роскоши, уюта и элегантности.

Особенности проекта:

  • Центральное расположение в районе Зейтинбурну, рядом с остановками общественного транспорта.

  • Панорамные виды на окружающие зелёные пространства.

  • Разнообразие планировок: квартиры форматов 1+1, 2+1 и 3+1.

  • Развитая инфраструктура, включающая крытые бассейны, детские сады и фитнес-центр.

  • Круглосуточная охрана (24/7) и современная система видеонаблюдения.

  • Просторные зелёные территории и зоны отдыха внутри комплекса.

  • Система «умный дом», обеспечивающая удобное управление домашними функциями.

  • Возможность покупки недвижимости иностранными гражданами с привлекательными инвестиционными перспективами.

  • Гибкие условия оплаты, включая единовременный расчёт и рассрочку.

  • Проект готов к заселению с декабря 2024 года.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Mega Garden Park
Зейтинбурну, Турция
от
$324,000
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