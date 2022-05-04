Квартира в новостройке Mega Garden Park

Mega Garden Park предлагает уникальный формат современной жизни, гармонично сочетающий роскошь и зелёную природу в самом сердце динамичного района Зейтинбурну (Zeytinburnu) в Стамбуле. Проект отличается стратегическим расположением, современной архитектурой и живописными видами на просторные зелёные зоны, а также предлагает широкий выбор планировок, отвечающих потребностям разных семей.

Mega Garden Park — это идеальное место для спокойной и комфортной жизни. Комплекс располагает развитой инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами, создавая атмосферу роскоши, уюта и элегантности.

Особенности проекта: