Квартира в новостройке Mega Garden Park

Mega Garden Park предлагает уникальный формат современной жизни, гармонично сочетающий роскошь и зелёную природу в самом сердце динамичного района Зейтинбурну (Zeytinburnu) в Стамбуле. Проект отличается стратегическим расположением, современной архитектурой и живописными видами на просторные зелёные зоны, а также предлагает широкий выбор планировок, отвечающих потребностям разных семей.
Mega Garden Park — это идеальное место для спокойной и комфортной жизни. Комплекс располагает развитой инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами, создавая атмосферу роскоши, уюта и элегантности.
Особенности проекта:
Центральное расположение в районе Зейтинбурну, рядом с остановками общественного транспорта.
Панорамные виды на окружающие зелёные пространства.
Разнообразие планировок: квартиры форматов 1+1, 2+1 и 3+1.
Развитая инфраструктура, включающая крытые бассейны, детские сады и фитнес-центр.
Круглосуточная охрана (24/7) и современная система видеонаблюдения.
Просторные зелёные территории и зоны отдыха внутри комплекса.
Система «умный дом», обеспечивающая удобное управление домашними функциями.
Возможность покупки недвижимости иностранными гражданами с привлекательными инвестиционными перспективами.
Гибкие условия оплаты, включая единовременный расчёт и рассрочку.
Проект готов к заселению с декабря 2024 года.