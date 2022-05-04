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Квартира в новостройке Özak Göktürk Doa

Эюп, Турция
Цена по запросу
;
12
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ID: 38189
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп

О комплексе

Özak Göktürk Doa — это эксклюзивный бутик-проект премиум-класса, расположенный в районе Гёктюрк округа Эюпсултан. Комплекс окружён природой и создан для тех, кто ценит уединение, комфорт и высокое качество жизни. Всего 67 эксклюзивных резиденций, расположенных рядом с лесом, сочетают изысканную архитектуру и спокойную природную атмосферу, создавая идеальное пространство для семейной жизни.

Проект Özak Göktürk Doa предлагает просторные резиденции с планировками от 3+1 до 5,5+1, каждая из которых имеет собственный балкон, террасу или сад. 65% территории комплекса занимают зелёные зоны. К услугам жителей — крытый бассейн, фитнес-центр, сауна и зона для барбекю. Комплекс находится всего в 1 минуте от станции метро и в 15 минутах от аэропорта Стамбула.

10 ключевых преимуществ Özak Göktürk Doa:

  • Престижное расположение рядом с лесом — всего в нескольких минутах от Белградского леса и леса Гёктюрк.

  • Эксклюзивный формат — всего 67 резиденций для максимального уединения.

  • Просторные жилые помещения — площадь от 198 до 600 м².

  • Собственные открытые пространства — балкон, терраса или частный сад в каждой резиденции.

  • Высокие потолки и панорамные окна — обилие естественного света и живописные виды.

  • Инфраструктура для здоровья и отдыха — крытый бассейн, фитнес-центр, сауна, зона барбекю и другие удобства.

  • Условия для семей с детьми — игровые площадки, зоны активного отдыха и семейные пространства.

  • Современная система безопасности — круглосуточное видеонаблюдение и контролируемый доступ 24/7.

  • Отличная транспортная доступность — 1 минута до метро, 10–15 минут до районов Левент, Маслак и аэропорта Стамбула.

  • Рядом с лучшими объектами инфраструктуры — престижные школы, больницы и торговые центры, включая Vadi Istanbul.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Эюп, Турция
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Özak Göktürk Doa
Эюп, Турция
Цена по запросу
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