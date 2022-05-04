Квартира в новостройке Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa — это эксклюзивный бутик-проект премиум-класса, расположенный в районе Гёктюрк округа Эюпсултан. Комплекс окружён природой и создан для тех, кто ценит уединение, комфорт и высокое качество жизни. Всего 67 эксклюзивных резиденций, расположенных рядом с лесом, сочетают изысканную архитектуру и спокойную природную атмосферу, создавая идеальное пространство для семейной жизни.
Проект Özak Göktürk Doa предлагает просторные резиденции с планировками от 3+1 до 5,5+1, каждая из которых имеет собственный балкон, террасу или сад. 65% территории комплекса занимают зелёные зоны. К услугам жителей — крытый бассейн, фитнес-центр, сауна и зона для барбекю. Комплекс находится всего в 1 минуте от станции метро и в 15 минутах от аэропорта Стамбула.
10 ключевых преимуществ Özak Göktürk Doa:
Престижное расположение рядом с лесом — всего в нескольких минутах от Белградского леса и леса Гёктюрк.
Эксклюзивный формат — всего 67 резиденций для максимального уединения.
Просторные жилые помещения — площадь от 198 до 600 м².
Собственные открытые пространства — балкон, терраса или частный сад в каждой резиденции.
Высокие потолки и панорамные окна — обилие естественного света и живописные виды.
Инфраструктура для здоровья и отдыха — крытый бассейн, фитнес-центр, сауна, зона барбекю и другие удобства.
Условия для семей с детьми — игровые площадки, зоны активного отдыха и семейные пространства.
Современная система безопасности — круглосуточное видеонаблюдение и контролируемый доступ 24/7.
Отличная транспортная доступность — 1 минута до метро, 10–15 минут до районов Левент, Маслак и аэропорта Стамбула.
Рядом с лучшими объектами инфраструктуры — престижные школы, больницы и торговые центры, включая Vadi Istanbul.