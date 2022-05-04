Квартира в новостройке Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa — это эксклюзивный бутик-проект премиум-класса, расположенный в районе Гёктюрк округа Эюпсултан. Комплекс окружён природой и создан для тех, кто ценит уединение, комфорт и высокое качество жизни. Всего 67 эксклюзивных резиденций, расположенных рядом с лесом, сочетают изысканную архитектуру и спокойную природную атмосферу, создавая идеальное пространство для семейной жизни.

Проект Özak Göktürk Doa предлагает просторные резиденции с планировками от 3+1 до 5,5+1, каждая из которых имеет собственный балкон, террасу или сад. 65% территории комплекса занимают зелёные зоны. К услугам жителей — крытый бассейн, фитнес-центр, сауна и зона для барбекю. Комплекс находится всего в 1 минуте от станции метро и в 15 минутах от аэропорта Стамбула.

10 ключевых преимуществ Özak Göktürk Doa: