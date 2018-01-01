Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, район Бахчелиэвлер, Стамбул, Турция

Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой.

Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых. Комплекс станет самым зелёным в этой части города.

Окончание строительства - декабрь 2024 года. Надёжная фирма которая входит в сотню крупнейших застройщиков мира.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе, рядом с остановками общественного транспорта, всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами, парками, школами и больницами.

Район Бахчелиэвлер — популярный жилой и торговый район в европейской части Стамбула недалеко от центральных районов. Через район проходят крупные транспортные магистрали (E-5, TEM, метробус, метро, ж/д линия Мармарай) — можно быстро добраться до центра и мостов через Босфор. В районе развитая инфраструктура: несколько больших парков, три университета, множество ТЦ и ресторанов.