Квартира в новостройке Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri — это жилой комплекс премиум-класса в районе Умрание на азиатской стороне Стамбула, предлагающий 342 просторные квартиры и 35 коммерческих помещений. Современная архитектура, просторные зелёные зоны и комфортная инфраструктура делают проект идеальным выбором для семейной жизни.
Проект Narlı Bahçe Evleri занимает территорию 85 800 м² и состоит из 5 жилых корпусов с квартирами планировок от 2+1 до 4+1. Расположенный рядом с Istanbul Finance Center, комплекс предлагает первоклассную инфраструктуру, виды на лес и готовые к заселению квартиры с гибкими условиями оплаты.
10 преимуществ Narlı Bahçe Evleri
Престижное расположение в районе Умрание рядом с Istanbul Finance Center
Готовые к заселению квартиры: первоначальный взнос 50% и рассрочка на 24 месяца
Квартиры площадью от 108 до 327 м² (планировки 2+1–4+1)
Крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, сауна и турецкий хаммам
Территория 85 800 м² с благоустроенными зелёными зонами
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение и крытая парковка
35 коммерческих помещений на территории комплекса
Рядом станции метро, школы, больницы и торговые центры
Виды на лес и сады с просторных балконов
Возможность получения гражданства Турции; цены от €408 234 (скидка 10%)