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Квартира в новостройке Narlı Bahçe Evleri

Аташехир, Турция
от
$455,000
;
10
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ID: 38888
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

О комплексе

Narlı Bahçe Evleri — это жилой комплекс премиум-класса в районе Умрание на азиатской стороне Стамбула, предлагающий 342 просторные квартиры и 35 коммерческих помещений. Современная архитектура, просторные зелёные зоны и комфортная инфраструктура делают проект идеальным выбором для семейной жизни.

Проект Narlı Bahçe Evleri занимает территорию 85 800 м² и состоит из 5 жилых корпусов с квартирами планировок от 2+1 до 4+1. Расположенный рядом с Istanbul Finance Center, комплекс предлагает первоклассную инфраструктуру, виды на лес и готовые к заселению квартиры с гибкими условиями оплаты.

10 преимуществ Narlı Bahçe Evleri

  • Престижное расположение в районе Умрание рядом с Istanbul Finance Center

  • Готовые к заселению квартиры: первоначальный взнос 50% и рассрочка на 24 месяца

  • Квартиры площадью от 108 до 327 м² (планировки 2+1–4+1)

  • Крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, сауна и турецкий хаммам

  • Территория 85 800 м² с благоустроенными зелёными зонами

  • Круглосуточная охрана, видеонаблюдение и крытая парковка

  • 35 коммерческих помещений на территории комплекса

  • Рядом станции метро, школы, больницы и торговые центры

  • Виды на лес и сады с просторных балконов

  • Возможность получения гражданства Турции; цены от €408 234 (скидка 10%)

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Narlı Bahçe Evleri
Аташехир, Турция
от
$455,000
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