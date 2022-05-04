Квартира в новостройке Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri — это жилой комплекс премиум-класса в районе Умрание на азиатской стороне Стамбула, предлагающий 342 просторные квартиры и 35 коммерческих помещений. Современная архитектура, просторные зелёные зоны и комфортная инфраструктура делают проект идеальным выбором для семейной жизни.

Проект Narlı Bahçe Evleri занимает территорию 85 800 м² и состоит из 5 жилых корпусов с квартирами планировок от 2+1 до 4+1. Расположенный рядом с Istanbul Finance Center, комплекс предлагает первоклассную инфраструктуру, виды на лес и готовые к заселению квартиры с гибкими условиями оплаты.

10 преимуществ Narlı Bahçe Evleri