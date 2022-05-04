Квартира в новостройке Aria Marin

Aria Marin — это современный жилой комплекс, который по-новому раскрывает концепцию жизни у моря. Проект включает 285 современных квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 4+1, а также двухуровневые квартиры 2+2 и 4+2, расположенные в 12 элегантных жилых зданиях, гармонично вписанных в окружающую среду.

Aria Marin предлагает полноценный уровень комфортной жизни, сочетая современный стиль, высокий уровень удобства и развитую инфраструктуру. Комплекс расположен в престижном районе недалеко от пляжа, яхтенной марины и основных транспортных магистралей.

Преимущества проекта: