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Квартира в новостройке Aria Marin

Бююкчекмедже, Турция
Цена по запросу
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7
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ID: 38862
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Aria Marin — это современный жилой комплекс, который по-новому раскрывает концепцию жизни у моря. Проект включает 285 современных квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 4+1, а также двухуровневые квартиры 2+2 и 4+2, расположенные в 12 элегантных жилых зданиях, гармонично вписанных в окружающую среду.

Aria Marin предлагает полноценный уровень комфортной жизни, сочетая современный стиль, высокий уровень удобства и развитую инфраструктуру. Комплекс расположен в престижном районе недалеко от пляжа, яхтенной марины и основных транспортных магистралей.

Преимущества проекта:

  • Престижное расположение рядом с пляжем Büyükçekmece.

  • 285 квартир с разнообразными современными планировками.

  • Гибкие условия оплаты: 50% первоначальный взнос и рассрочка до 15 платежей.

  • Открытый плавательный бассейн для отдыха.

  • Турецкий хаммам и сауна для оздоровления и релаксации.

  • Современный фитнес-центр.

  • Собственный кинотеатр для жителей комплекса.

  • Круглосуточная система безопасности (24/7).

  • Охраняемая крытая парковка.

  • Пешая доступность до линии Metrobus и Istanbul Marina.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Aria Marin
Бююкчекмедже, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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