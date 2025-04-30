Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция

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Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.
Преимущества
Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%…
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной.
Преимущества
Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев.
Распол…
Бренд Новая Современная Квартира Для Продажи в Didim – Доступный 2-Кровать Для Продажи в Алтинкуме
Роскошная и современная 2-комнатная квартира на продажу в Didim. 2-комнатная квартира в отличном месте в Дидиме, в центре Дидима и в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, магазино…