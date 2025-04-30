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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от
$147,927
14.04.2025
$147,013
13.04.2025
$147,099
12.04.2025
$147,647
11.04.2025
$150,985
10.04.2025
$151,599
09.04.2025
$152,360
08.04.2025
$152,266
06.04.2025
$152,356
05.04.2025
$150,968
04.04.2025
$152,985
03.04.2025
$154,681
02.04.2025
$154,356
01.04.2025
$154,007
30.03.2025
$153,535
29.03.2025
$154,682
28.03.2025
$155,246
27.03.2025
$154,702
26.03.2025
$154,605
25.03.2025
$154,076
24.03.2025
$153,549
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18
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23637
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418271
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Особенности проекта:

  • открытый бассейн
  • сауна
  • парная
  • тренажерный зал
  • крытая парковка
  • футбольное поле и баскетбольная площадка
  • детские площадки

Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут
  • Больница - 10 минут
  • Университет Стамбула - 5 минут
  • Школа - 10 минут
  • Гавань - 10 минут
  • Торговый центр - 10 минут

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$147,927
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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