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Квартира в новостройке Avenue Istanbul

Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
;
5
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ID: 38856
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Проект The Avenue Istanbul — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, который сочетает в себе роскошь, современную архитектуру и великолепные панорамные виды на Мраморное море.

The Avenue Istanbul выгодно отличается стратегическим расположением рядом с основными автомагистралями и линией общественного транспорта, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Комплекс предлагает развитую инфраструктуру, включая просторные зелёные зоны и современный торговый центр.

Основные преимущества проекта:

  • Панорамные виды на Мраморное море.

  • Квартиры различных планировок с современным дизайном.

  • Спортивная инфраструктура, включая бассейны и фитнес-центры.

  • Удобное расположение рядом с автомагистралью E5 и линией Metrobus.

  • Подходит для получения гражданства Турции.

  • Торговый центр с магазинами на территории комплекса.

  • Специально оборудованные детские площадки и благоустроенные сады.

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

  • Крытые и открытые парковочные места для жителей.

  • Близость к школам, университетам и медицинским учреждениям.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Avenue Istanbul
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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