Квартира в новостройке Avenue Istanbul

Проект The Avenue Istanbul — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, который сочетает в себе роскошь, современную архитектуру и великолепные панорамные виды на Мраморное море.
The Avenue Istanbul выгодно отличается стратегическим расположением рядом с основными автомагистралями и линией общественного транспорта, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Комплекс предлагает развитую инфраструктуру, включая просторные зелёные зоны и современный торговый центр.
Основные преимущества проекта:
Панорамные виды на Мраморное море.
Квартиры различных планировок с современным дизайном.
Спортивная инфраструктура, включая бассейны и фитнес-центры.
Удобное расположение рядом с автомагистралью E5 и линией Metrobus.
Подходит для получения гражданства Турции.
Торговый центр с магазинами на территории комплекса.
Специально оборудованные детские площадки и благоустроенные сады.
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.
Крытые и открытые парковочные места для жителей.
Близость к школам, университетам и медицинским учреждениям.