Квартира в новостройке Avenue Istanbul

Проект The Avenue Istanbul — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, который сочетает в себе роскошь, современную архитектуру и великолепные панорамные виды на Мраморное море.

The Avenue Istanbul выгодно отличается стратегическим расположением рядом с основными автомагистралями и линией общественного транспорта, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Комплекс предлагает развитую инфраструктуру, включая просторные зелёные зоны и современный торговый центр.

Основные преимущества проекта: