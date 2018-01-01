  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция

Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€196,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:

  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Kuyucak Koey, Турция
от
€89,900
Многоквартирный жилой дом UNITED SUITES
Каракокали, Турция
от
€74,000
Жилой комплекс Type A_37
Maslak Mahallesi, Турция
от
€3,07 млн
Жилой квартал City Point Residence
Didim, Турция
от
€79,500
Жилой комплекс Allure
Муратпаша, Турция
от
€230,347
Вы просматриваете
Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€196,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства - район Бейликдюзю, Стамбул
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства - район Бейликдюзю, Стамбул
Аванос, Турция
от
€162,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Бейликдюзю. Планировка апартаментов 2+1, 3+1, 3+2, 4+2, 5+2, 6+2, 7+2, площадь от 87 до 350 квадратных метров.Квартира располагается в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Покупая вторичное жилье, вы можете это расценивать как инвестиции, ведь квадратные метры в Стамбуле только растут в цене. Компания StayProperty, поможет с приобрести недвижимость, как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут вам варианты исходя из ваших пожеланий и бюджета. 
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Авсаллар, Турция
от
€172,000
Площадь 57–169 м²
27 объектов 27
Сдача в: 2023
Агентство: Realt Go
Застройщик: KurtSafir
Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение. Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор, воплощающий Вашу мечту в реальность!
Жилой комплекс Современный высокоэтажный комплекс
Жилой комплекс Современный высокоэтажный комплекс
Махмутлар центр, Турция
от
€405,000
Готовый Жилой Комплекс, расположенный в самом сердце Алании в районе Махмутлар, предлагает богатую инфраструктуру в непосредственной близости от пляжа. Комплекс построен на площади 4060 м2 и состоит из 2 двенадцатиэтажных блоков. Этот проект сочетает в себе качество и комфорт с удобной возможностью оплаты и предлагает как жизненно важные, так и инвестиционные возможности. Инфраструктура комплекса: открытый/закрытый бассейн, открытая парковка, беседка, барбекю, круглосуточная охрана, сауна, фитнес, соляная комната, паровая комната, зал для встреч и ТВ, детская игровая комната, настольный теннис.
Realting.com
Перейти