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Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от
€757,521
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О комплексе

Резиденция располагает большой зеленой зоной, детской площадкой и детским клубом, пешеходной дорожкой, крытым бассейном, сауной, фитнес-центром.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Детский сад - 100 метров
  • Начальная школа - 200 метров
  • Колледж - 1,5 км
  • Ближайшая больница - 700 метров
  • Босфорский мост - 5 минут
  • Линия метро - 5 минут
  • Тоннель Евразия - 2 минуты
  • Паром - 7 минут
  • Бебек и Бешикташ - 20 минут
  • Маслак - 25 минут
  • Галатская башня - 10 минут
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

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Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
€757,521
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