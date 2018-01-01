Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Авсаллар, Турция
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Elite Life 4 - новый великолепный жилой комплекс, расположен на живописном берегу Турецкой Ривьеры, в райском местечке - курортном поселке Авсаллар, недалеко от Алании.
Авсаллар – это оживленное место с богатым выбором развлечений, вся необходимая инфраструктура - в шаговой доступности. Вы сможете отдохнуть в уютных барах и ресторанах, и оценить кулинарное искусство местных поваров, а также от души повеселиться на дискотеке. Это прекрасное место для семейных пар с детьми, которые хотят жить в тихом, уютном месте с чистым воздухом. Рядом с комплексом, всего в 400 м один из лучших пляжей Алании - Инжекум, с километровой береговой линией, золотистым мелким песком и пологим входом в море. Рядом хвойный лес и горы.
Elite Life 4 комплекс соединил в себе все потребности современных людей: удачное расположение, высокое качество строительства, неповторимый дизайн, удобную планировку, роскошную инфраструктуру! Предлагает апартаменты различной планировки и площади - студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, с просторными террасами. Из окон большинства апартаментов открывается прекрасный вид на море. Квартиры продаются готовыми к проживанию, с чистовой отделкой, кухонным гарнитуром, сантехникой и кондиционерами.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн с детским отделением;
- Водные горки;
- Детская игровая площадка;
- Мини-клуб;
- Аквапарк;
- Зона барбекю;
- Крытый бассейн с подогревом;
- Фитнес-центр;
- Спа-центр;
- Хамам, сауна;
- Охрана 24/7;
- Видеонаблюдение;
- Парковка.
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