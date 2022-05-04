Квартира в новостройке Sinpaş Koru Aura

Архитектура, вдохновлённая природой, рядом с Международным финансовым центром Стамбула

Sinpaş Koru Aura — это жилой комплекс премиум-класса в районе Умрание, расположенный непосредственно рядом с Международным финансовым центром Стамбула (Istanbul International Financial Center). Проект разработан по концепции малоэтажной и малоплотной застройки, где приоритет отдан открытому пространству и зелени: почти 70% территории площадью 23 000 м² занимают благоустроенные ландшафтные сады. Такое решение создаёт спокойную атмосферу для жизни, сохраняя при этом близость к одному из важнейших деловых районов Стамбула.

Просторные семейные квартиры и развитая инфраструктура

Проект ориентирован на комфортное проживание семей и предлагает просторные квартиры с планировками от 2+1 до 5+1, разработанные с акцентом на функциональность, естественное освещение и удобство. Просторные балконы площадью от 10 м², а также варианты с террасами и собственными садовыми зонами позволяют расширить жилое пространство на открытом воздухе. Для жителей предусмотрена развитая инфраструктура: бассейны, фитнес-центр, сауна и тематические сады, способствующие отдыху и высокому качеству жизни.

Стратегическое расположение и высокая инвестиционная привлекательность

Sinpaş Koru Aura отличается превосходной транспортной доступностью благодаря прямому сообщению с линиями метро, автомагистралями TEM и E-5, а также близостью к торговым центрам, больницам и престижным школам. Расположение рядом с Международным финансовым центром Стамбула обеспечивает высокий потенциал роста стоимости недвижимости и стабильный спрос на аренду. В сочетании с безупречной репутацией застройщика Sinpaş GYO проект представляет собой привлекательное решение как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Sinpaş Koru Aura — это современный жилой комплекс премиум-класса в Умрание, предлагающий просторные семейные квартиры в экологичной среде с низкой плотностью застройки, рядом с Международным финансовым центром Стамбула.

Проект сочетает большие балконы, тематические сады, полноценную социальную инфраструктуру и удобный доступ к метро и основным автомагистралям, объединяя преимущества городской жизни с комфортом проживания среди природы.

10 преимуществ Sinpaş Koru Aura