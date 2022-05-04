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Квартира в новостройке Sinpaş Koru Aura

Умрание, Турция
от
$450,000
;
6
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ID: 38889
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание

О комплексе

Архитектура, вдохновлённая природой, рядом с Международным финансовым центром Стамбула

Sinpaş Koru Aura — это жилой комплекс премиум-класса в районе Умрание, расположенный непосредственно рядом с Международным финансовым центром Стамбула (Istanbul International Financial Center). Проект разработан по концепции малоэтажной и малоплотной застройки, где приоритет отдан открытому пространству и зелени: почти 70% территории площадью 23 000 м² занимают благоустроенные ландшафтные сады. Такое решение создаёт спокойную атмосферу для жизни, сохраняя при этом близость к одному из важнейших деловых районов Стамбула.

Просторные семейные квартиры и развитая инфраструктура

Проект ориентирован на комфортное проживание семей и предлагает просторные квартиры с планировками от 2+1 до 5+1, разработанные с акцентом на функциональность, естественное освещение и удобство. Просторные балконы площадью от 10 м², а также варианты с террасами и собственными садовыми зонами позволяют расширить жилое пространство на открытом воздухе. Для жителей предусмотрена развитая инфраструктура: бассейны, фитнес-центр, сауна и тематические сады, способствующие отдыху и высокому качеству жизни.

Стратегическое расположение и высокая инвестиционная привлекательность

Sinpaş Koru Aura отличается превосходной транспортной доступностью благодаря прямому сообщению с линиями метро, автомагистралями TEM и E-5, а также близостью к торговым центрам, больницам и престижным школам. Расположение рядом с Международным финансовым центром Стамбула обеспечивает высокий потенциал роста стоимости недвижимости и стабильный спрос на аренду. В сочетании с безупречной репутацией застройщика Sinpaş GYO проект представляет собой привлекательное решение как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Sinpaş Koru Aura — это современный жилой комплекс премиум-класса в Умрание, предлагающий просторные семейные квартиры в экологичной среде с низкой плотностью застройки, рядом с Международным финансовым центром Стамбула.

Проект сочетает большие балконы, тематические сады, полноценную социальную инфраструктуру и удобный доступ к метро и основным автомагистралям, объединяя преимущества городской жизни с комфортом проживания среди природы.

10 преимуществ Sinpaş Koru Aura

  • Расположение рядом с Международным финансовым центром Стамбула в районе Умрание

  • Проект реализован компанией Sinpaş GYO — одним из ведущих девелоперов Турции

  • Территория площадью 23 000 м², из которых почти 70% занимают озеленённые ландшафтные зоны

  • Квартиры с планировками от 2+1 до просторных семейных 5+1

  • Балконы площадью от 10 м², а также варианты с террасами и собственными садами

  • Тематические зелёные зоны: Sun Grove, Moon Grove и Star Grove

  • Бассейны, фитнес-центр, сауна и общественные зоны отдыха на территории комплекса

  • Отдельное двухэтажное коммерческое здание внутри комплекса

  • Семейные планировки с обилием естественного света и гибкой организацией пространства

  • Прямой доступ к метро, автомагистралям TEM и E-5, торговым центрам, больницам и школам

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Умрание, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Sinpaş Koru Aura
Умрание, Турция
от
$450,000
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