  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€292,083
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Принцевы острова и Мраморное море.

Резиденция располагает большим парком с цветочными садами, деревьями, пешеходными, велосипедными и беговыми дорожками, каналами, детскими площадками.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 3 минуты
  • Мост Мучеников 15 июля - 23 км
  • Международный аэропорт - 19 км
  • Железнодорожная станция - 4,3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€123,000
Жилой квартал Комплекс в пригороде Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
от
€115,000
Жилой комплекс Новый современный проект в роскошном районе Кадыкёй
Мраморноморский регион, Турция
от
€295,800
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 в новом бутик проекте, центр Алании
Алания, Турция
от
€225,750
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€330,382
Вы просматриваете
Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€292,083
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Качественные апартаменты в Алании с бассейном
Жилой квартал Качественные апартаменты в Алании с бассейном
Каракокали, Турция
от
€142,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Предлагаем вашему вниманию квартиру в районе Алании с бассейном и ухоженным садом.  Данная квартира расположена в районе Тосмур. Тосмур - это популярный курортный район Аланьи, который тянется в сторону гор. Здесь также имеется ухоженная набережная, песчаные пляжи. В Тосмуре в море впадает известная горная река Дим Чаи, которая дает прохладу в жаркие дни. В этом районе вы сможете найти для себя разнообразные развлечения на свой вкус - рестораны, аптеки, супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни, пункты проката автомобилей, банкоматы и мясные лавки.    Преимущества покупки данной недвижимости:- Квартира по приемлемой цене - Новая мебель и техника - Качественные материалы отделки    Инфраструктура комплекса включает в себя:БассейнФитнес залАвтомобильная парковкаДетский бассейнСаунаТурецкая баня      Благодаря расположению на 6 этаже, в квартире открывается панорамный вид.   В указанную стоимость включена современная мебель и фирменная бытовая техника. Поэтому вам достаточно только взять чемодан и переехать. Также данная квартира будет интересна покупателям, планирующим инвестировать в недвижимость. Ежегодно Аланью посещают миллионы туристов и в связи с этим спрос на аренду жилья только растет. Для получения дополнительной информации об объекте свяжитесь с нами по телефону:
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Махмутлар центр, Турция
от
€137,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Махмутлар один из активно застраиваемых и развивающихся районов Алании. Расположен между Кестель и Каргыджак. Окружен горой Тавр и Средиземным морем. Расстояние от центра Алании составляет 8 км. Рост популярности данного района пусть и высок, но здесь всё еще сохраняются самые приемлемые цены на квартиры, в сравнении с другими районами Алании. В Махмутларе есть все для комфортной жизни и превосходной атмосферы. Начиная от крупных торгово-развлекательных центров, заканчивая фермерскими рынками, которые проходят два раза в неделю. Предлагаемые апартаменты с полным комплектом мебели и техники находятся всего в 450м от моря и в 250 метрах от центра района Махмутлар. В шаговой доступности к дому расположена вся инфраструктура города - от кафе и ресторанов до школ, детских садов и отделений банков. Также имеется остановка общественного транспорта, который доставит Вас до центра Алании буквально за 20 минут. Квартира 1+1 расположена на втором этаже здания и занимает 55 м2. Продуманное оформления жилого помещения и его меблировки при максимально возможном использовании пространства. В квартире 1 спальня, совмещенный санузел, хорошо оборудованная кухня открытого типа, которая совмещена с гостиной, которая в свою очередь имеет выход на балкон. открытый плавательный бассейн сауна хамам фитнес зал мини кинотеатр генератор электричества лифт консьерж
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Maslak Mahallesi, Турция
от
€756,238
Агентство: FOA INVEST
Престижный объект комплексной застройки, расположенный в центре одной из главных деловых площадок европейской части Стамбула - Маслак, Сарыер. ЖК предлагает собственникам жилые, коммерческие и торговые пространства для комфортной и активной деловой жизни.  Рядом с комплексом проходит автомагистраль Avrupa Otoyolu, которая входит в трансъевропейскую автомагистраль E80 класса A. Трасса соединяет город Лиссабон (Португалия) с городом Гюрбулак, (Турецко-иранская граница). Маршрут проходит через 11 стран. Внешняя инфраструктура: автомагистраль Avrupa Otoyolu, станции метро İtü-Ayazağa İstasyonu и Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Стамбульский технический университет, Босфорский университет, мост Султана Мехмеда Фатиха, музей современного искусства Ильгиз, ТЦ Истинье парк, парк Эмирган, лес Belgrade, городской парк Ататюрка, конно-спортивный клуб Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü.  Главные преимущества: Высокая инвестиционная доходность - проект будет приносить доход от аренды в 8-9% годовых. Комплекс расположен в деловом центре Стамбула Близость к основным транспортным артериям Инновационный дизайн и архитектура Комплекс состоит из двух башен по 42 этажа в каждой: 445 квартир, 16 пентхаусов, 10-этажный комплекс с отелем и бизнес-центром, а также офисные помещения.   Объект предлагает инвесторам и жильцам на выбор планировки  1+0, 1+1, 1,5+1, 2+1 и 3,5+1, площадь которых варьируется от 69 до 269 квадратных метра.  В комплексе используется инновационная концепция организации офисного пространства, направленная на повышение эффективности деловой активности. Также на выбор есть полностью оборудованные домашние офисы - для тех, кто хочет совместить домашний комфорт и деловую жизнь. Внутренняя инфраструктура: арт-центр, кинотеатр, крытый бассейн, детская площадка, фитнес-центр, хамам, СПА-центр, торговый центр, рестораны/кафе, автоматизированная система Life Concierge, управляемая искусственным интеллектом, 24-часовая охрана.
Realting.com
Перейти