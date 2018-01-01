Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Махмутлар центр, Турция

от €137,000

Махмутлар один из активно застраиваемых и развивающихся районов Алании. Расположен между Кестель и Каргыджак. Окружен горой Тавр и Средиземным морем. Расстояние от центра Алании составляет 8 км. Рост популярности данного района пусть и высок, но здесь всё еще сохраняются самые приемлемые цены на квартиры, в сравнении с другими районами Алании. В Махмутларе есть все для комфортной жизни и превосходной атмосферы. Начиная от крупных торгово-развлекательных центров, заканчивая фермерскими рынками, которые проходят два раза в неделю. Предлагаемые апартаменты с полным комплектом мебели и техники находятся всего в 450м от моря и в 250 метрах от центра района Махмутлар. В шаговой доступности к дому расположена вся инфраструктура города - от кафе и ресторанов до школ, детских садов и отделений банков. Также имеется остановка общественного транспорта, который доставит Вас до центра Алании буквально за 20 минут. Квартира 1+1 расположена на втором этаже здания и занимает 55 м2. Продуманное оформления жилого помещения и его меблировки при максимально возможном использовании пространства. В квартире 1 спальня, совмещенный санузел, хорошо оборудованная кухня открытого типа, которая совмещена с гостиной, которая в свою очередь имеет выход на балкон. открытый плавательный бассейн сауна хамам фитнес зал мини кинотеатр генератор электричества лифт консьерж