Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Аланья, Турция

от €184,000

Сдача в: 2024

Алания, Оба До пляжа : 3.000 м Этажей: ground + 4 Начало строительства:март 2023 Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024 🌏Инфраструктура комплекса: * детский бассейн * детская площадка * кинотеатр под открытым небом * зоны отдыха * место для занятия йогой * working space * библиотека * бильярд * настольный теннис * закрытый бассейн * турецкая баня * сауна * соляная комната * паровая * джакузи * зона отдыха * тренажёрныйл зал * детская игровая комната * кафе * открытый бассейн (700 м²), джакузи 👍Особенности комплекса: -шатл до моря -огороженная территория -закрытая парковка ( 252 парковочных места ) -Wi-Fi -спутниковое TV -подстветка территории и фасадов -электрогенератор 🏡Апартаменты: 1+1 - 51m2 от 184.000€ 2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€ 3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€ Комплектация апартаментов: 👉входная стальная дверь, видеодомофон 👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах 👉встроенный шкаф в коридоре 👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ) 👉кондиционер в каждой комнате 👉подогрев полов в ванной комнате 👉душевые кабины 👉сантехника 👉электрический водонагреватель 🔥 Подходит для получения гражданства Турции Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50% Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите! Квартира в Алании. Квартира в Анталии. Квартира в Стамбуле. Квартира в Мерсине. Квартира в Измире. Квартира Анталья. Квартира Аланья. Недвижимость Турция. Недвижимость в Турции. Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Планируете покупку недвижимости в Турции? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!