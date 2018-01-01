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Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€245,000
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20
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О комплексе

Предлагаются функциональные квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют большой балкон.

Новая высококачественная резиденция располагает кинотеатром, зоной отдыха, фитнес-центром, игровой комнатой, сауной, бассейном.

Окончание строительства - январь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится:

  • рядом с больницами и школами
  • в 5 минутах от станции метро
  • в 7 минутах от Mall of Istanbul
  • в 10 минутах от автомагистрали ТЕМ и торгового центра
  • в 15 минутах от олимпийского стадиона
  • в 20 минутах от озера Кючюкчекмедже
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€245,000
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