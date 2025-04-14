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Жилой комплекс Eden Bay

Гермасойя, Кипр
от
$409,418
от
$4,989/м²
BTC
4.8699454
ETH
255.2546577
USDT
404 785.2132345
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26255
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    Гермасойя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
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  • захватывающий беспрепятственный вид на море
  • Закрытый жилой комплекс отдает приоритет безопасности и комфорту
  • динамичный город, сочетающий богатое историческое наследие
  • расположен напротив набережной Като Пафос - 5 минут ходьбы до нетронутых пляжей
  • удобно расположенный район с легким доступом к полезной инфраструктуре и удобствам в нескольких минутах ходьбы
  • частные роскошные удобства, разделяемые среди жителей - сауны, тренажерные залы и фитнес-залы, два бассейна, сады с центральным дизайном и коворкинг-объекты
  • Высокие стандарты отделки
  • высококачественная мебель и фурнитура
  • пентхаусы с просторными частными мраморными бассейнами на крыше с джакузи, каменные полы, зоны барбекю, перголы для затенения
  • устойчивые практики - фотоэлектрические панели и рейтинг здания класса А по энергоэффективности
  • Соответствие стандартам безопасности ЕС

Местонахождение на карте

Гермасойя, Кипр

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Жилой комплекс Eden Bay
Гермасойя, Кипр
от
$409,418
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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