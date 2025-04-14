Жилой комплекс Eden Bay

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Откройте для себя эксклюзивный огороженный комплекс, реализованный известным застройщиком на Кипре, расположенный в престижном месте всего в 150 метрах от ближайшего пляжа. Маяк Пафоса и всемирно известные Гробницы царей находятся в пределах пешей доступности. Рядом также находятся торговый …
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Агентство
Etalon Estate Group
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Olivia Homes — это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. Каждая вилла отличается просторными комнатами, современными удобствами и высококачественной отделкой. С видом на живописные окрестности, просторные террасы и частные бассейны, эти дома предлагают комфо…