  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Героскипу
  4. Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II

Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II

Героскипу, Кипр
от
$774,971
BTC
9.2181293
ETH
483.1615698
USDT
766 202.1167735
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26445
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Elysian Homes II — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос
Elysian Homes II — это новый жилой комплекс современных вилл с 3, 4, 5 и 6 спальнями в престижном районе Йероскипу — Айя Маринуда, рядом с гольф-клубом Elea. Всего в 5 минутах от песчаных пляжей и центра Пафоса. Все виллы класса энергоэффективности A, с тёплыми полами, VRV-системами, подготовкой под солнечные панели и зарядку для электромобилей. Возможна установка бассейна, зоны BBQ, душа на улице и дополнительной комнаты на крыше. Удобный доступ к инфраструктуре и трассе Пафос–Лимассол. Отличный выбор для жизни и инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 300.0
Цена за м², USD 2,583
Цена квартиры, USD 774,971

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Кипр
от
$376,358
Жилой комплекс DOWNTOWN
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$488,423
Жилой комплекс Universal Park III
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$605,496
Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
Вы просматриваете
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Героскипу, Кипр
от
$774,971
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом HORIZON
Многоквартирный жилой дом HORIZON
район Ларнака, Кипр
от
$327,343
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Компания S.L.K, известный застройщик с большим опытом работы в Израиле, с гордостью объявляет о своем расширении на Кипре с запуском проекта HORIZON. Этот флагманский проект представляет собой дальновидное сочетание роскоши, удобства и захватывающего дизайна, расположенный всего в 450 метрах…
Застройщик
FIVE TREES LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
FIVE TREES LTD
Языки общения
English
Жилой комплекс Panorama Apartments
Жилой комплекс Panorama Apartments
Героскипу, Кипр
от
$325,597
Площадь 69–133 м²
4 объекта недвижимости 4
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с современными апартаментами, откуда открывается потрясающий вид на море. В некоторых пентхаусах даже есть частные террасы на крыше для дополнительной эксклюзивности. Эти апартаменты предлагают открыту…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Арадиппу, Кипр
от
$164,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 80–208 м²
3 объекта недвижимости 3
Oak Residence - это эксклюзивная новая разработка в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки, Арадиппу, сразу за Лидлом и рядом с красивым общественным садом. Проект включает в себя 8 современных квартир: шесть просторных двухкомнатных блоков и две однокомнатные квартиры, предназн…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации