Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II

Elysian Homes II — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос

Elysian Homes II — это новый жилой комплекс современных вилл с 3, 4, 5 и 6 спальнями в престижном районе Йероскипу — Айя Маринуда, рядом с гольф-клубом Elea. Всего в 5 минутах от песчаных пляжей и центра Пафоса. Все виллы класса энергоэффективности A, с тёплыми полами, VRV-системами, подготовкой под солнечные панели и зарядку для электромобилей. Возможна установка бассейна, зоны BBQ, душа на улице и дополнительной комнаты на крыше. Удобный доступ к инфраструктуре и трассе Пафос–Лимассол. Отличный выбор для жизни и инвестиций.