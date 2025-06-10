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Жилой комплекс Santa Maria Villas

Героскипу, Кипр
от
$1,15 млн
BTC
13.6374474
ETH
714.7969253
USDT
1 133 531.6206022
* Цена указана для справки
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ID: 26485
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

О комплексе

Santa Maria — Современная вилла с 4 спальнями и панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос
Ультра-роскошная вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами расположена в самом престижном районе Йероскипу с панорамным видом на море — от аэропорта Пафоса до Coral Bay. Просторная гостиная, кухня и столовая с выходом на большую террасу, три спальни на первом этаже и четвёртая спальня или кабинет с ванной на цокольном уровне. Вилла оснащена бассейном с джакузи, тёплым полом, камином, мраморными полами, системой VRV, предусмотрена установка фотоэлектрических панелей и системы "умный дом". Энергоэффективность класса A. Всего 5 минут до пляжа и центра Пафоса.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 480.0
Цена за м², USD 2,389
Цена квартиры, USD 1,15 млн

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Santa Maria Villas
Героскипу, Кипр
от
$1,15 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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