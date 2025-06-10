Жилой комплекс Santa Maria Villas

Santa Maria — Современная вилла с 4 спальнями и панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос

Ультра-роскошная вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами расположена в самом престижном районе Йероскипу с панорамным видом на море — от аэропорта Пафоса до Coral Bay. Просторная гостиная, кухня и столовая с выходом на большую террасу, три спальни на первом этаже и четвёртая спальня или кабинет с ванной на цокольном уровне. Вилла оснащена бассейном с джакузи, тёплым полом, камином, мраморными полами, системой VRV, предусмотрена установка фотоэлектрических панелей и системы "умный дом". Энергоэффективность класса A. Всего 5 минут до пляжа и центра Пафоса.