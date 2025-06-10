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Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS

Героскипу, Кипр
от
$794,980
BTC
9.4561328
ETH
495.6363470
USDT
785 984.7347112
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26385
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

ARTEMIS — это эксклюзивный проект из 23 современных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный всего в 200 метрах от пляжа в престижном районе Като Пафос. Каждая вилла включает собственный бассейн, сад на крыше с возможностью установки джакузи, парковку с зарядкой для электромобиля и систему охраны. Энергоэффективность класса «А», продуманные планировки, панорамные виды на море и горы, высококачественная отделка и комфорт круглый год благодаря подготовке под кондиционирование и центральное отопление. Идеально для жизни, отдыха или инвестиций в самом популярном районе для краткосрочной аренды на Кипре.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 300.0 – 350.0
Цена за м², USD 2,337 – 2,650
Цена квартиры, USD 794,980 – 818,023

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Героскипу, Кипр
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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