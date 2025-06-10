Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS

ARTEMIS — это эксклюзивный проект из 23 современных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный всего в 200 метрах от пляжа в престижном районе Като Пафос. Каждая вилла включает собственный бассейн, сад на крыше с возможностью установки джакузи, парковку с зарядкой для электромобиля и систему охраны. Энергоэффективность класса «А», продуманные планировки, панорамные виды на море и горы, высококачественная отделка и комфорт круглый год благодаря подготовке под кондиционирование и центральное отопление. Идеально для жизни, отдыха или инвестиций в самом популярном районе для краткосрочной аренды на Кипре.