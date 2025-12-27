  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Polemidia Municipality
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Polemidia Municipality, Кипр

Pano Polemidia Community
1
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Като Полемидия, Кипр
от
$280,649
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Lake View Residence — это современный жилой комплекс с закрытой территорией, расположенный в центральном районе Полемидия, Лимассол. Элегантная архитектура, просторные планировки и приватные балконы создают комфортную атмосферу городской жизни всего в 10 минутах от моря. Удобное расположение…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
319,062
Квартира 3 комнаты
174.1
729,957
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Пано Полемидия, Кипр
от
$233,350
Площадь 50–113 м²
4 объекта недвижимости 4
ADIGER — элегантный жилой комплекс в сердце Лимассола, созданный для тех, кто ценит стиль, комфорт и высокое качество жизни. Современная архитектура, продуманные планировки, премиальные материалы отделки и панорамные окна создают атмосферу уюта и простора. Идеальное сочетание городского ритм…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 69.0
211,923 – 241,357
Квартира 2 комнаты
83.0 – 112.7
311,998 – 364,979
Ассоциация
BitProperty
