  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в районе Лимасол, Кипр

East Limassol Municiplaity
15
Гермасойя
6
Koinoteta Agiou Tychona
3
Demos Agiou Athanasiou
3
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Гермасойя, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 62–114 м²
3 объекта недвижимости 3
New
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
447,788
Квартира 2 комнаты
77.0
686,215
Квартира 3 комнаты
114.0
1,02 млн
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Продромос, Кипр
от
$601,641
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Berengaria — современный жилой комплекс с высококачественной отделкой «под ключ». В каждой квартире — деревянные полы, натуральный камень в санузлах, потолки 3,15 м, входные двери с защитой от взлома и огня. Установлены системы водяного тёплого пола и центрального кондиционирования VRF. Санф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
район Лимасол, Кипр
от
$383,420
Площадь 238–247 м²
2 объекта недвижимости 2
Emporio Ajami III — современный жилой комплекс на Кипре, предлагающий стильные апартаменты с продуманными планировками и просторными верандами. Архитектура сочетает современный дизайн и средиземноморский характер, создавая атмосферу уюта и комфорта. Комплекс расположен в спокойном, но удобно…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
238.5 – 247.5
378,003 – 475,701
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
John TaylorJohn Taylor
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
муниципалитет Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 62–107 м²
5 объектов недвижимости 5
Aster Residences - это престижный жилой проект, расположенный в оживленном сердце Лимассола, олицетворяющий современную городскую жизнь благодаря своему сложному дизайну и простому расположению. Этот продуманно спланированный проект включает в себя два отдельных жилых здания, каждый из котор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
292,865
Квартира 2 комнаты
107.0
445,113 – 464,885
Застройщик
Velment
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
муниципалитет Лимасол, Кипр
от
$256,975
Площадь 55 м²
1 объект недвижимости 1
Элегантный жилой комплекс в Киссонерге, Пафос, расположенный на краю скалы с захватывающим видом на Средиземное море. THE EDGE предлагает 12 современных апартаментов (4 с одной спальней и 8 с двумя), спроектированных с акцентом на комфорт, эстетику и энергоэффективность класса «А». Просторны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
261,694
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Агиос Тихонас, Кипр
от
$768,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 143 м²
2 объекта недвижимости 2
🌳 Evergreen 2 — стильные апартаменты с панорамными видами в Агиос Тихонас, Лимасол 1–3 спальни | Площадь: 68–130 м² | Просторные террасы | Класс энергоэффективности А | VRF-система | Тёплые полы 🏡 Evergreen 2 — это современный проект с энергосберегающей архитектурой в престижной зоне Лим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
143.0
775,778 – 1,16 млн
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
район Лимасол, Кипр
от
$256,797
Площадь 96 м²
2 объекта недвижимости 2
Fremont Park — современный жилой комплекс с закрытой территорией в престижном и быстро развивающемся районе Лимассола. Всего в 2 минутах от нового поля для гольфа на 18 лунок и рядом с единственным на Кипре казино-курортом City of Dreams. В комплексе — бассейн, спортзал и сауна. Через дорогу…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Като Полемидия, Кипр
от
$280,649
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Lake View Residence — это современный жилой комплекс с закрытой территорией, расположенный в центральном районе Полемидия, Лимассол. Элегантная архитектура, просторные планировки и приватные балконы создают комфортную атмосферу городской жизни всего в 10 минутах от моря. Удобное расположение…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Гермасойя, Кипр
от
$402,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Vision Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для комфортного проживания или спокойного отдыха. В комплексе есть бассейн, тренажерный зал, сауна и удобная парковка, обеспечивающая всем жителям комфорт и расслабление. Его отличное расположение рядом с пляжем…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Агиос Тихонас, Кипр
от
$466,903
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Cypress Grove — эксклюзивный жилой комплекс в одном из самых престижных районов Лимассола — Айос Тихонас. Уединённая атмосфера, современная архитектура, общий бассейн и благоустроенные сады создают комфортное пространство для жизни. Всего в 2 минутах езды от отеля Four Seasons. Просторные пл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Пареклисия, Кипр
от
$4,20 млн
Площадь 76–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Capri House — эксклюзивный жилой комплекс на первой линии моря с захватывающими видами и роскошной атмосферой рядом с лучшими 5-звёздочными отелями Лимассола. Расположенный в престижном районе, проект предлагает высокое качество отделки, общие удобства, включая бассейн, тренажёрный зал и сау…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Flow
Жилой комплекс Flow
Жилой комплекс Flow
Жилой комплекс Flow
Жилой комплекс Flow
Жилой комплекс Flow
Финикария, Кипр
от
$385,195
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Flow — долгожданный проект формата «живи и работай», объединяющий офисы и элитные апартаменты в одном уютном здании. Идеальное расположение рядом с центром Лимассола: пешая доступность до магазинов, ресторанов, школ, парков и культурных объектов. Пляж — всего в 5 минутах ходьбы. Высокие пото…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Пано Полемидия, Кипр
от
$233,350
Площадь 50–113 м²
4 объекта недвижимости 4
ADIGER — элегантный жилой комплекс в сердце Лимассола, созданный для тех, кто ценит стиль, комфорт и высокое качество жизни. Современная архитектура, продуманные планировки, премиальные материалы отделки и панорамные окна создают атмосферу уюта и простора. Идеальное сочетание городского ритм…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 69.0
209,355 – 238,433
Квартира 2 комнаты
83.0 – 112.7
308,218 – 360,557
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
район Лимасол, Кипр
от
$327,424
Площадь 78–153 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Лимассола — всего в нескольких минутах от пляжа, нового поля для гольфа и курорта-казино «Город Мечты». Закрытая территория, собственный бассейн, тренажёрный зал и сауна, а также близость к марине, историческим достопримечател…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.2
325,664
Квартира 2 комнаты
124.8
511,758
Квартира 3 комнаты
153.2
616,435
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс CITY PALM RESIDENCE
Жилой комплекс CITY PALM RESIDENCE
Жилой комплекс CITY PALM RESIDENCE
Жилой комплекс CITY PALM RESIDENCE
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$369,945
Площадь 107–236 м²
2 объекта недвижимости 2
City Palm Residence — современный жилой комплекс в самом сердце города, сочетающий элегантную архитектуру, высокое качество строительства и продуманные детали. Просторные квартиры с панорамными окнами, стильной отделкой и балконами, утопающими в зелени пальм. Идеальное место для тех, кто цен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
106.9
273,325
Квартира 3 комнаты
236.2
756,006
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Гермасойя, Кипр
от
$797,653
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Vision Apartments — современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для комфортной жизни или отдыха. Комплекс оснащен бассейном, тренажерным залом, сауной и удобным паркингом, предлагая жильцам все необходимое для удобства и расслабления. Прекрасное расположение рядом с пляжем, мага…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Агиос Тихонас, Кипр
от
$1,21 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 223–255 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и тихом районе туристического района, примерно в полукилометре от набережной. Здание достигает 8 этажей в высоту. Здания расположены вокруг ландшафтного сада, расположенного в центре проекта. На дизайн влияют элементы как приро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
223.2 – 232.0
2,68 млн – 2,98 млн
Квартира 4 комнаты
255.0
2,97 млн
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Eden Roc
Жилой комплекс Eden Roc
Жилой комплекс Eden Roc
Жилой комплекс Eden Roc
Жилой комплекс Eden Roc
Жилой комплекс Eden Roc
Гермасойя, Кипр
от
$1,23 млн
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Eden Roc — знаковый жилой проект в одном из самых престижных районов Лимассола. В комплексе представлены квартиры с 2, 3 и 4 спальнями, с великолепным дизайном и интерьерами от ведущих мировых дизайнеров. В здании есть закрытый и открытый паркинг, спортзал, спа, крытый подогреваемый бассейн,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$339,701
Площадь 77–286 м²
3 объекта недвижимости 3
Imperio Skyline — это закрытый жилой комплекс в районе Айос Афанасиос (Лимассол), предлагающий современные виллы с 3 спальнями и стильные апартаменты. Проект сочетает элегантный дизайн, устойчивые технологии и высокий уровень комфорта. Расположен всего в 3 км от центра города и моря. В инфра…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
77.0
336,132
Квартира 2 комнаты
193.0
575,727
Вилла
286.0
944,425
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$780,802
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 121 м²
1 объект недвижимости 1
VOS находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов и бутиков на улице Колонакиу. Пройдите немного дальше, и вы доберетесь до набережной и песчаного пляжа, чтобы прогуляться по воде, в то время как центр города находится всего в 1 км. На машине всего в нескольких минутах ез…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
121.0
808,344
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Гермасойя, Кипр
от
$797,653
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Serdivo Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для комфортного проживания или спокойного отдыха. В комплексе есть бассейн, тренажерный зал, сауна и удобная парковка, обеспечивающая всем жителям комфорт и расслабление. Его отличное расположение рядом с пляже…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Гермасойя, Кипр
от
$763,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 100–475 м²
12 объектов недвижимости 12
Престижный жилой комплекс, предназначенный для совершенстваИспытайте бесшовное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционного потенциала с этим эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых востребованных мест на Кипре. Разработанная для взыскательных покупателей, эта разработка предлагает н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
100.0 – 101.0
860,683 – 907,207
Квартира 2 комнаты
143.0 – 175.0
1,51 млн – 1,74 млн
Квартира 3 комнаты
238.0 – 348.0
2,33 млн – 3,95 млн
Квартира 4 комнаты
423.0
4,42 млн
Квартира 5 комнат
475.0
5,23 млн
Застройщик
Livein Properties
Застройщик
Livein Properties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
