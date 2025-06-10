Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I

Elysian Homes I — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос

Elysian Homes I — это премиальный комплекс отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями, расположенный в спокойной жилой зоне Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Просторные планировки, большие веранды, энергоэффективность класса A, а также опции тёплых полов, VRV-систем кондиционирования и частных бассейнов. Рядом находятся гольф-клуб Elea, школы, магазины и удобный выезд на трассу Лимассол-Пафос. Идеально для комфортной жизни и инвестиций.