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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I

Ая Марина Хрисохус, Кипр
от
$528,129
BTC
6.2819844
ETH
329.2656626
USDT
522 152.5540193
* Цена указана для справки
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ID: 26444
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Деревня
    Ая Марина Хрисохус

О комплексе

Elysian Homes I — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос
Elysian Homes I — это премиальный комплекс отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями, расположенный в спокойной жилой зоне Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Просторные планировки, большие веранды, энергоэффективность класса A, а также опции тёплых полов, VRV-систем кондиционирования и частных бассейнов. Рядом находятся гольф-клуб Elea, школы, магазины и удобный выезд на трассу Лимассол-Пафос. Идеально для комфортной жизни и инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 230.0
Цена за м², USD 2,296
Цена квартиры, USD 528,129

Местонахождение на карте

Ая Марина Хрисохус, Кипр

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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Ая Марина Хрисохус, Кипр
от
$528,129
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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