  2. Кипр
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$780,802
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 121 м²
1 объект недвижимости 1
VOS находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов и бутиков на улице Колонакиу. Пройдите немного дальше, и вы доберетесь до набережной и песчаного пляжа, чтобы прогуляться по воде, в то время как центр города находится всего в 1 км. На машине всего в нескольких минутах ез…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
121.0
818,328
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс CITY PALM RESIDENCE
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$369,945
Площадь 107–236 м²
2 объекта недвижимости 2
City Palm Residence — современный жилой комплекс в самом сердце города, сочетающий элегантную архитектуру, высокое качество строительства и продуманные детали. Просторные квартиры с панорамными окнами, стильной отделкой и балконами, утопающими в зелени пальм. Идеальное место для тех, кто цен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
106.9
276,701
Квартира 3 комнаты
236.2
765,342
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$339,701
Площадь 77–286 м²
3 объекта недвижимости 3
Imperio Skyline — это закрытый жилой комплекс в районе Айос Афанасиос (Лимассол), предлагающий современные виллы с 3 спальнями и стильные апартаменты. Проект сочетает элегантный дизайн, устойчивые технологии и высокий уровень комфорта. Расположен всего в 3 км от центра города и моря. В инфра…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
77.0
340,283
Квартира 2 комнаты
193.0
582,838
Вилла
286.0
956,089
Ассоциация
BitProperty
