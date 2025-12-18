  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anglisides
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Anglisides, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Англисидес, Кипр
от
$272,344
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 148–203 м²
3 объекта недвижимости 3
Anglisides Gardens - это бутик-коллекция из восьми современных 3-спальных, 3-спальных домов в безмятежной деревне Англисайд, недалеко от Ларнаки. Каждая вилла имеет высококачественные материалы, умные макеты, щедрые веранды и частные участки площадью от 200 до 262 м2 - все это расположено в …
