  2. Кипр
  3. Koinoteta Talas
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Koinoteta Talas, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Тала, Кипр
от
$892,913
Площадь 685 м²
1 объект недвижимости 1
AQUILA VILLAS — это элитный комплекс из всего 9 двухэтажных вилл с 3–4 спальнями, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Пафоса — деревне Тала. Каждая вилла располагается на просторном участке и открывает захватывающие виды на море и залив Пейя. Современная архите…
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс Lofos Heights
Тала, Кипр
от
$936,278
Площадь 785–1 180 м²
2 объекта недвижимости 2
LOFOS HEIGHTS — это премиальный проект, расположенный в одном из самых престижных районов Пафоса — Лофос, в деревне Тала. Комплекс включает двух- и трёхэтажные виллы с 3–4 спальнями, каждая из которых построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на море, который невозможно …
Ассоциация
BitProperty
