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Жилой комплекс Cypress Park

Героскипу, Кипр
от
$218,306
от
$4,021/м²
BTC
2.5967122
ETH
136.1047905
USDT
215 836.2441853
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26510
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший уровень комфорта для постоянного проживания, отдыха или инвестиций с гарантированной доходностью.

✨ Основные преимущества комплекса:

  • Просторные квартиры с современными планировками, панорамными окнами и высококачественной отделкой

  • Крытые веранды, частные сады для первых этажей и удобная парковка

  • VRV-система охлаждения и отопления, энергосберегающие материалы

  • Полный пакет мебели по запросу

  • Сертификация энергоэффективности класса A

🏊‍♂️ Инфраструктура и удобства для резидентов:

  • Крытый подогреваемый бассейн, спа-салон, тренажёрный зал

  • Клубный дом с кафе, лаунж-зоной, библиотекой и рестораном

  • Озеленённые сады с зонами для отдыха, прогулок и общения

  • Медицинская помощь 24/7: дежурная медсестра, доктор по вызову, аптека на территории

  • Система экстренной связи с медицинским персоналом

  • Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, система ограничения доступа для полной безопасности

📍 Уникальное расположение:

  • 3.5 км до пляжа

  • 5 км до набережной Пафоса и исторического центра

  • 7 км до международного аэропорта

  • Рядом с гольф-клубами, ресторанами, супермаркетами, школами

💼 Преимущества для покупателей и инвесторов:

  • Простая процедура покупки, гибкие условия оплаты

  • Отличный потенциал для сдачи в аренду или перепродажи

  • Высокий уровень обслуживания с фиксированными годовыми коммунальными сборами:

    • 1 спальня — €2,500/год

    • 2 спальни — €3,000/год

    • 3 спальни — €3,900/год

🔑 Cypress Park — это выбор для тех, кто ищет приватность, безопасность, комфорт и доступ к медицине мирового класса в престижной локации Кипра. Запишитесь на персональный показ и получите подробную консультацию уже сегодня!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², USD 4,119
Цена квартиры, USD 218,306
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 94.5 – 99.5
Цена за м², USD 3,889 – 4,157
Цена квартиры, USD 379,164 – 413,633
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 153.0 – 155.5
Цена за м², USD 3,251 – 3,454
Цена квартиры, USD 505,552 – 528,532

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$218,306
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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