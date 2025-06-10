Жилой комплекс Cypress Park

🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший уровень комфорта для постоянного проживания, отдыха или инвестиций с гарантированной доходностью.

✨ Основные преимущества комплекса:

Просторные квартиры с современными планировками, панорамными окнами и высококачественной отделкой

Крытые веранды, частные сады для первых этажей и удобная парковка

VRV-система охлаждения и отопления, энергосберегающие материалы

Полный пакет мебели по запросу

Сертификация энергоэффективности класса A

🏊‍♂️ Инфраструктура и удобства для резидентов:

Крытый подогреваемый бассейн, спа-салон, тренажёрный зал

Клубный дом с кафе, лаунж-зоной, библиотекой и рестораном

Озеленённые сады с зонами для отдыха, прогулок и общения

Медицинская помощь 24/7: дежурная медсестра, доктор по вызову, аптека на территории

Система экстренной связи с медицинским персоналом

Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, система ограничения доступа для полной безопасности

📍 Уникальное расположение:

3.5 км до пляжа

5 км до набережной Пафоса и исторического центра

7 км до международного аэропорта

Рядом с гольф-клубами, ресторанами, супермаркетами, школами

💼 Преимущества для покупателей и инвесторов:

Простая процедура покупки, гибкие условия оплаты

Отличный потенциал для сдачи в аренду или перепродажи

Высокий уровень обслуживания с фиксированными годовыми коммунальными сборами: 1 спальня — €2,500/год 2 спальни — €3,000/год 3 спальни — €3,900/год



🔑 Cypress Park — это выбор для тех, кто ищет приватность, безопасность, комфорт и доступ к медицине мирового класса в престижной локации Кипра. Запишитесь на персональный показ и получите подробную консультацию уже сегодня!