Жилой комплекс Cypress Park

🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший уровень комфорта для постоянного проживания, отдыха или инвестиций с гарантированной доходностью.
✨ Основные преимущества комплекса:
Просторные квартиры с современными планировками, панорамными окнами и высококачественной отделкой
Крытые веранды, частные сады для первых этажей и удобная парковка
VRV-система охлаждения и отопления, энергосберегающие материалы
Полный пакет мебели по запросу
Сертификация энергоэффективности класса A
🏊♂️ Инфраструктура и удобства для резидентов:
Крытый подогреваемый бассейн, спа-салон, тренажёрный зал
Клубный дом с кафе, лаунж-зоной, библиотекой и рестораном
Озеленённые сады с зонами для отдыха, прогулок и общения
Медицинская помощь 24/7: дежурная медсестра, доктор по вызову, аптека на территории
Система экстренной связи с медицинским персоналом
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, система ограничения доступа для полной безопасности
📍 Уникальное расположение:
3.5 км до пляжа
5 км до набережной Пафоса и исторического центра
7 км до международного аэропорта
Рядом с гольф-клубами, ресторанами, супермаркетами, школами
💼 Преимущества для покупателей и инвесторов:
Простая процедура покупки, гибкие условия оплаты
Отличный потенциал для сдачи в аренду или перепродажи
Высокий уровень обслуживания с фиксированными годовыми коммунальными сборами:
1 спальня — €2,500/год
2 спальни — €3,000/год
3 спальни — €3,900/год
🔑 Cypress Park — это выбор для тех, кто ищет приватность, безопасность, комфорт и доступ к медицине мирового класса в престижной локации Кипра. Запишитесь на персональный показ и получите подробную консультацию уже сегодня!