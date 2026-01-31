  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Айя-Напа
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Айя-Напе, Кипр

Айя-Напа, Кипр
$1,74 млн
Площадь 601 м²
Эта вилла с 5 спальнями в элитном комплексе Pliades расположена у самого моря, в спокойном районе Айя-Фекла, рядом с мариной Айя-Напы и пляжами с Голубым флагом. Площадь виллы — до 272 м², инфинити-бассейн до 66 м², современная архитектура, терраса на крыше, цокольный этаж с хоз. помещениями…
Айя-Напа, Кипр
$1,92 млн
Площадь 773 м²
Эта вилла с 5 спальнями в комплексе Ionion Seafront Villas расположена в нескольких шагах от Средиземного моря. Площадь — до 265 м², участок — до 861 м². Классическая архитектура в греческом стиле, собственный бассейн с переливом, просторный сад с барбекю и открытая планировка. Рядом — гаван…
