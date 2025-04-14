Жилой комплекс Amber Homes

Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное расположение обеспечивает удобный доступ к магазинам, ресторанам и местным достопримечательностям, при этом сохраняя атмосферу уединения. Amber Homes — идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию дизайна, природы и удобства прибрежной жизни.