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Жилой комплекс Amber Homes

Киссонерга, Кипр
от
$546,909
BTC
6.5053790
ETH
340.9747282
USDT
540 720.8993074
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26328
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

О комплексе

Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное расположение обеспечивает удобный доступ к магазинам, ресторанам и местным достопримечательностям, при этом сохраняя атмосферу уединения. Amber Homes — идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию дизайна, природы и удобства прибрежной жизни.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 222.0 – 288.0
Цена за м², USD 2,057 – 2,464
Цена квартиры, USD 546,909 – 592,485

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр

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Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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