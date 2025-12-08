  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в муниципалитете Пафос, Кипр

Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$396,149
3 объекта недвижимости 3
MITO Paramount — Современная городская резиденция в центре Пафоса Расположенный в развивающемся университетском районе Пафоса, MITO Paramount — это архитектурный ориентир, вдохновлённый формой цветка лотоса. Комплекс сочетает стильный дизайн и функциональность, предлагая комфортную жизнь вб…
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,35 млн
Площадь 255 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла Almond Tree - это изысканный образец роскоши и удобства в самом сердце Пафоса. Использование в его конструкции высококачественных материалов, таких как камень, бетон со светлой поверхностью и дерево, обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность.  Вилла разделена на 3 эта…
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$605,496
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Universal Park III, где роскошь и изысканность встречаются в идеальной гармонии в тихом районе Universal в Пафосе. Этот исключительный проект предлагает выбор тщательно продуманных апартаментов и пентхаусов, каждый из которых разработан для удовлетворения самых высоких ста…
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$277,393
Площадь 75–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Horizon — это дизайнерский жилой комплекс класса энергоэффективности A, включающий всего 10 эксклюзивных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями. Современные планировки с открытым пространством, высококачественная отделка и технологии «умный дом» обеспечивают комфорт и стиль. Все квартиры наполнен…
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 81–282 м²
5 объектов недвижимости 5
захватывающий беспрепятственный вид на мореЗакрытый жилой комплекс отдает приоритет безопасности и комфортудинамичный город, сочетающий богатое историческое наследиерасположен напротив набережной Като Пафос - 5 минут ходьбы до нетронутых пляжейудобно расположенный район с легким доступом к п…
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$488,423
Площадь 96–150 м²
2 объекта недвижимости 2
Downtown Residences — Современный жилой комплекс в центре Като Пафоса Расположенный в самом сердце Като Пафоса, комплекс Downtown Residences предлагает стильные квартиры с 2 и 3 спальнями, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа, гавани и туристической зоны, и в 10 минутах от торгового центра Kin…
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
Площадь 410–455 м²
2 объекта недвижимости 2
ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне  Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на…
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до сентября!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до сентября!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до сентября!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до сентября!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до сентября!
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$325,022
Площадь 72–411 м²
5 объектов недвижимости 5
Проект eden bay от bbf -  это эксклюзивный жилой комплекс в Като Пафосе, сочетающий элегантную архитектуру, вдохновлённую изогнутыми линиями морского побережья, и продуманный комфорт премиум-класса. Пять зданий объединяют 88 апартаментов — от студий до пентхаусов с собственными бассейнами. В…
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$255,000
Площадь 66–104 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в Celestia — тихий уголок у границы Като Пафоса, где свежий морской бриз и очарование прибрежной жизни создают атмосферу уюта и гармонии. Комплекс включает 16 современных апартаментов, выполненных в изысканном архитектурном стиле и с элегантной отделкой, что дарит ощущение к…
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,59 млн
Площадь 610 м²
1 объект недвижимости 1
Davanti Mare — это эксклюзивная прибрежная резиденция для тех, кто ценит элегантность, уединение и прямой вид на Средиземное море. Роскошный жилой комплекс сочетает современную архитектуру с комфортом высокого уровня: просторные апартаменты и пентхаусы всего в нескольких шагах от пляжа. Пано…
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$268,396
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
UNIVERSAL ARIAD — комфортабельная студия в центре Пафоса Современный жилой комплекс в районе Universal (Пафос) — одном из самых востребованных для аренды и постоянного проживания. Студия в комплексе UNIVERSAL ARIAD сочетает стильный дизайн, энергоэффективность и функциональность. В распоряж…
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$461,388
Площадь 93 м²
2 объекта недвижимости 2
TRESS — это эксклюзивный жилой проект с тремя уровнями, где на каждом этаже расположен всего один роскошный апартамент с 2 спальнями. Такой формат обеспечивает максимальную приватность и тишину. Расположенные в самом сердце Пафоса, апартаменты находятся в шаговой доступности от Kings Avenue …
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$676,617
Площадь 266 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в EVO Homes — коллекцию из 12 роскошных вилл в престижном районе Кония, Пафос. Каждая вилла с 3 спальнями сочетает в себе элегантный дизайн и современные энергосберегающие технологии: тёплый пол, система охлаждения VRV, солнечные панели и первоклассная отделка. Просторные ин…
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,14 млн
Площадь 740 м²
1 объект недвижимости 1
Avakas Residences 2 — это эксклюзивный комплекс из трёх современных вилл, расположенных в живописной местности Пафоса, Кипр. Виллы окружены природной красотой, рядом — ущелье Авакас и море. Просторные интерьеры, частные бассейны и современный дизайн создают идеальные условия для спокойной жи…
Жилой комплекс Küünal
Жилой комплекс Küünal
Жилой комплекс Küünal
Жилой комплекс Küünal
Жилой комплекс Küünal
Жилой комплекс Küünal
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,38 млн
Площадь 317 м²
1 объект недвижимости 1
Küünal — это эксклюзивный комплекс из десяти современных вилл в престижном районе Фарос, всего в 3 минутах от моря и рядом с Kings Avenue Mall. Просторная вилла с двумя спальнями, одной ванной комнатой и дополнительным гостевым санузлом предлагает частный бассейн, террасу, кухню открытого пл…
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$232,737
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Тип: современный жилой комплекс из трёх зданий (Block A, B1, B2) Этажность: 3 этажа Локация: район Universal, центр Пафоса, в 1,7 км от моря и 1,2 км от центра города Инфраструктура рядом: Супермаркет — 900 м Старый город — 800 м Торговый центр — 1,2 км …
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$415,249
Площадь 110 м²
1 объект недвижимости 1
QUATRRO — это эксклюзивный жилой проект с четырьмя этажами, где на каждом уровне располагается всего одна квартира, что обеспечивает максимальное уединение и комфорт. Просторные двухкомнатные апартаменты с продуманной планировкой, панорамными окнами от пола до потолка, скрытой системой конди…
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$355,000
Площадь 89 м²
1 объект недвижимости 1
Наш новый жилой проект в деревне Эмба объединяет современный комфорт и спокойствие загородной жизни. Комплекс состоит из 17 просторных вилл и 19 стильных апартаментов, выполненных с использованием высококачественных материалов и продуманного дизайна. Удачное расположение в центре Эмбы позвол…
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$417,737
Площадь 110–120 м²
2 объекта недвижимости 2
Lazzero Park — это премиальный жилой комплекс в самом сердце туристического района Като Пафос (Universal), всего в нескольких минутах ходьбы от моря, гавани и торгового центра King’s Avenue. Проект включает 5 зданий, 56 апартаментов, полную инфраструктуру и уровень сервиса, сравнимый с отеле…
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$258,000
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Avalon Gardens 2 - это комплекс, расположенный в очаровательной деревне Эмба, являющий собой идеальное сочетание комфорта, роскоши и потрясающей природы. Этот потрясающий комплекс включает в себя в общей сложности 12 студий, 21 апартамент и 15 вилл, предлагая широкий выбор жилья на любой вку…
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,784
Площадь 107–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Эта элегантная квартира с двумя спальнями расположена в комплексе Noble — бутик-здании всего на шесть эксклюзивных резиденций, идеально расположенном между Старым городом и пляжем в Пафосе. Квартира спроектирована в современном стиле: открытая планировка, балконы с видом на море, высококачес…
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$387,592
Площадь 50–332 м²
14 объектов недвижимости 14
Olivia Homes — это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. Каждая вилла отличается просторными комнатами, современными удобствами и высококачественной отделкой. С видом на живописные окрестности, просторные террасы и частные бассейны, эти дома предлагают комфо…
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,039
Площадь 98 м²
2 объекта недвижимости 2
Pine Park — это современный жилой проект в одном из самых популярных районов Като Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжа, ресторанов и исторических достопримечательностей. Комплекс включает 12 стильных двухкомнатных апартаментов с просторными балконами, продуманной планировкой и премиал…
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$456,370
Площадь 120–160 м²
2 объекта недвижимости 2
Infinity — это инновационный проект в самом сердце Пафоса, рядом с муниципалитетом, парками, школами и всей городской инфраструктурой. Архитектура вдохновлена образом китайского дракона и привлекает внимание футуристичным дизайном. Комплекс включает тренажёрный зал, бассейн на крыше с панора…
Жилой комплекс The Triangle House
Жилой комплекс The Triangle House
Жилой комплекс The Triangle House
Жилой комплекс The Triangle House
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$870,777
Площадь 317 м²
1 объект недвижимости 1
The Triangle House — уникальная вилла с 3 спальнями в престижном районе Tombs of the Kings, всего в нескольких минутах от пляжа Venus и городской инфраструктуры. Иконичная треугольная архитектура, тёплый пол, VRV-система, солнечные панели 5.2 кВт, энергоэффективность класса A. Просторная гос…
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,444
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 66–99 м²
2 объекта недвижимости 2
La Mer - это роскошный жилой проект, расположенный недалеко от охраняемых ЮНЕСКО гробниц королей в Пафосе. Развитие предлагает потрясающий вид на море и находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, что делает его отличным местом, чтобы насладиться знаменитыми закатами Пафоса. Жители будут…
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
Площадь 98 м²
1 объект недвижимости 1
TWINS — это стильный жилой проект, состоящий из двух зданий на 25 апартаментов, расположенный в пешей доступности от Старого города Пафоса и всего в 3 минутах езды от пляжей Като Пафоса. Энергосберегающие технологии, панорамные окна от пола до потолка, система VRV кондиционирования и тёплые …
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$523,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 64–100 м²
5 объектов недвижимости 5
TM Boutique — 5 эксклюзивных апартаментов с 1 спальней, всего в 280 м от пляжа в районе Tombs of the Kings, Пафос. Площадь от 64 до 100 м². Цена от €450 000. TM Boutique — это бутик-комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса. Всего 5 современных …
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,531
Площадь 118–206 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony — это современный бутик-комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, выполненными в актуальном стиле с открытой планировкой и максимальным использованием света и пространства. Расположен всего в 700 м от пляжа и в пешей доступности от университета AUB, достопримечательностей и всей…
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,362
Площадь 104–166 м²
3 объекта недвижимости 3
City Landmark — жилой комплекс премиум-класса в самом центре Пафоса, Кипр. Современные апартаменты с просторной планировкой, качественной отделкой и панорамными видами на город сочетают стиль и удобство. Всё необходимое — магазины, рестораны и культурные объекты — находится в шаговой доступн…
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$319,884
Площадь 94 м²
1 объект недвижимости 1
ALSOS представляет собой проект из шести роскошных квартир с двумя спальнями, расположенных в перспективном жилом районе Анавгос в Пафосе. Вокруг множество удобств, включая школы и больницу общего профиля Пафоса. Удобный доступ к автомагистрали, центру города и морю делает это место особенно…
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$530,596
Площадь 355–390 м²
2 объекта недвижимости 2
Premier Residences — это коллекция из 20 современных вилл в уютном районе Эмба, Пафос. Проект сочетает тишину пригорода с удобством городской инфраструктуры: поблизости находятся школы, магазины, кафе и досуговые зоны. Дома спроектированы с учётом потребностей современных семей — продуманные…
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 61–86 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем наш новый проект в самом сердце Пафоса, предлагающий непревзойденное удобство и легкий доступ ко всем необходимым объектам инфраструктуры. Комплекс включает 12 продуманных апартаментов: 4 просторные двухкомнатные квартиры и 8 стильных однокомнатных. Двухкомнатные квартиры идеаль…
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$187,818
Площадь 63–91 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Пафоса, всего в нескольких минутах от песчаного пляжа Героскипу. Проект включает 24 элегантных апартамента с 1 и 2 спальнями, выполненных в современном архитектурном стиле с продуманной планировкой. Жители компл…
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$557,984
Площадь 132 м²
1 объект недвижимости 1
City 9 — современный жилой комплекс в самом сердце Пафоса, Кипр. Стильные апартаменты и таунхаусы сочетают комфорт городской жизни и современный дизайн. Удобное расположение рядом с центром города, школами, магазинами и морем делает City 9 отличным выбором для жизни или инвестиций.
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$454,999
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 61–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Парк Икария - это недавно запущенная разработка, предлагающая свежий, уникальный дизайн в Пафосе. Благодаря своей современной архитектуре, в этом проекте представлен выбор стильных 1- и 2-комнатных квартир, а также роскошных пентхаусов. Жители могут наслаждаться первоклассными удобствами, вк…
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 69–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Germasogeia View 2 — это современный жилой комплекс в престижном районе Гермасойя, Лимассол. Трёхэтажное здание включает всего 8 стильных апартаментов: 5 однокомнатных и 3 двухкомнатных, каждая квартира располагает крытой верандой. Особенностью пентхауса на третьем этаже является просторная …
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$225,000
Площадь 57–139 м²
2 объекта недвижимости 2
Акакия Резиденсес представляет собой это комплекс апартаментов, неоспоримым преимуществом которого является как современный дизайн, так и удобное расположение в самом центре города Пафос, недалеко от моря. Современную архитектурную философию комплекса подчеркивают облицованные наружными бето…
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$416,992
Площадь 97 м²
1 объект недвижимости 1
Nadia Park предлагает эксклюзивную коллекцию из шести стильных двухкомнатных апартаментов в очень востребованном районе Universal в Пафосе. Каждая резиденция, спроектированная для современной жизни, отличается открытой планировкой, высококачественной отделкой и собственными балконами, которы…
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$420,644
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 98 м²
3 объекта недвижимости 3
Общая площадь ~90–95 м² | Класс A энергоэффективности | Тёплые полы и VRF-система | Бассейн, парковка и кладовая Nadia Park — это эксклюзивный жилой комплекс из 6 просторных квартир с 2 спальнями, расположенный в престижном и востребованном районе Universal — одном из лучших мест в Пафосе…
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,68 млн
Площадь 762 м²
1 объект недвижимости 1
T House — Современный бунгало с 4 спальнями в районе Героскипу, Пафос Этот изысканный бунгало сочетает стильную архитектуру с продуманной планировкой и премиальной отделкой. Просторная гостиная открытого плана, современная кухня, тёплый камин и система тёплых полов создают атмосферу уюта в …
