Айя-Напа, Кипр

Эта вилла с 5 спальнями в элитном комплексе Pliades расположена у самого моря, в спокойном районе Айя-Фекла, рядом с мариной Айя-Напы и пляжами с Голубым флагом. Площадь виллы — до 272 м², инфинити-бассейн до 66 м², современная архитектура, терраса на крыше, цокольный этаж с хоз. помещениями…