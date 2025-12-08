  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Ларнака
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
5
Demos Larnakas
8
Demos Dromolaxias Meneou
1
Demos Aradippou
1
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Площадь 67–191 м²
4 объекта недвижимости 4
Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апарт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
89.5
757,331
Квартира 2 комнаты
161.2
1,51 млн
Квартира
190.5
2,05 млн
Студия
67.0
605,865
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Арадиппу, Кипр
от
$164,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 80–208 м²
3 объекта недвижимости 3
Oak Residence - это эксклюзивная новая разработка в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки, Арадиппу, сразу за Лидлом и рядом с красивым общественным садом. Проект включает в себя 8 современных квартир: шесть просторных двухкомнатных блоков и две однокомнатные квартиры, предназн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
79.7
168,943
Квартира 2 комнаты
128.4 – 207.9
215,548 – 285,456
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс palma livadia
Жилой комплекс palma livadia
Жилой комплекс palma livadia
Жилой комплекс palma livadia
район Ларнака, Кипр
от
$224,894
Год сдачи 2025
Площадь 77–110 м²
2 объекта недвижимости 2
Palma Livadia – это современный жилой комплекс, сочетающий изысканный дизайн, комфорт и продуманную инфраструктуру, расположенный в престижном районе. Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей современных жителей, предлагая современные квартиры, удобства для отдыха и высокую безопасн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
77.0
150,301
Квартира 2 комнаты
110.0
284,291
Агентство
Invest Cafe
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Показать все Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Просторная 3-спальная квартира 131 м2 на 5-м этаже. Проект расположен в престижном районе Маккензи Маккензи с его знаменитыми ресторанами, барами и тавернами всего в 70 метрах от моря. Квартира имеет современный дизайн, высокое качество отделочных материалов и удобную планировку. Вся инфраст…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Показать все Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Kiti, Кипр
от
$831,634
Площадь 1 088 м²
1 объект недвижимости 1
Nirvana Residences — это коллекция стильных и современных вилл в одном из самых привлекательных районов Пафоса, Кипр. Проект предлагает продуманные планировки, высококачественную отделку и гармоничное сочетание внутреннего и внешнего пространства. Просторные виллы с частными бассейнами, ухож…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Breeze Residence
Жилой комплекс Breeze Residence
Жилой комплекс Breeze Residence
Жилой комплекс Breeze Residence
Жилой комплекс Breeze Residence
Показать все Жилой комплекс Breeze Residence
Жилой комплекс Breeze Residence
район Ларнака, Кипр
от
$181,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 74–241 м²
5 объектов недвижимости 5
Breeze Residence - это жилой комплекс премиум-класса в Ливадии, Ларнака, Кипр, с доставкой в декабре 2027 года. Состоящий из двух трехэтажных блоков, он предлагает 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 96 м2 до 240,5 м2 по цене от 180 000 до 410 000 евро. Пентхаусы имеют частные сады на …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
186,420
Квартира 2 комнаты
109.5 – 155.0
250,502 – 332,061
Квартира 3 комнаты
229.8 – 240.5
442,748 – 477,701
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
Показать все Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
район Ларнака, Кипр
от
$387,861
Площадь 92–109 м²
3 объекта недвижимости 3
Helios — современный жилой комплекс в сердце Ларнаки, предлагающий 11 просторных апартаментов с 2 и 3 спальнями, крытыми верандами, парковкой и кладовыми. Уникальное расположение сочетает тишину зеленого района и шаговую доступность до пляжа Финикудес, магазинов и ресторанов. Идеален для жиз…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Показать все Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
Год сдачи 2025
Terra Life в ИскелеTricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.Основным преимуществом недвижим…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Показать все Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Англисидес, Кипр
от
$272,344
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 148–203 м²
3 объекта недвижимости 3
Anglisides Gardens - это бутик-коллекция из восьми современных 3-спальных, 3-спальных домов в безмятежной деревне Англисайд, недалеко от Ларнаки. Каждая вилла имеет высококачественные материалы, умные макеты, щедрые веранды и частные участки площадью от 200 до 262 м2 - все это расположено в …
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,13 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и современного дизайна в этой исключительной мезонетной квартире, расположенной в престижной новой зоне Ларнаки Марина. С энергетическим классом А, это жильё предлагает экологичное проживание с захватывающими панорамными видами на марин…
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Показать все Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
Площадь 72–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми веранд…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Показать все Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
район Ларнака, Кипр
от
$303,333
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Впечатляющий жилой комплекс, который будет способствовать развитию Ливадийского района в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки.Он идеально расположен в спокойном жилом районе, окруженном домами и виллами и рядом с красивым парком. В то время как Aqua находится всего в 2 км от м…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
