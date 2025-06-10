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Жилой комплекс AQUILA VILLAS

Тала, Кипр
от
$892,913
BTC
10.6210187
ETH
556.6929988
USDT
882 808.9416627
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26384
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Talas
  • Деревня
    Тала

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

AQUILA VILLAS — это элитный комплекс из всего 9 двухэтажных вилл с 3–4 спальнями, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Пафоса — деревне Тала. Каждая вилла располагается на просторном участке и открывает захватывающие виды на море и залив Пейя. Современная архитектура, природные материалы, собственный бассейн с переливом, терраса с барбекю, система «умного дома», солнечные панели, тёплые полы и дизайнерская кухня — всё создано для комфорта и уединения. Всего 8 минут до центра Пафоса, 5 минут до пляжа и гольф-поля. Идеально для постоянного проживания и инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 685.0
Цена за м², USD 1,304
Цена квартиры, USD 892,913

Местонахождение на карте

Тала, Кипр

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Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Тала, Кипр
от
$892,913
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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