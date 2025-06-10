Жилой комплекс AQUILA VILLAS

AQUILA VILLAS — это элитный комплекс из всего 9 двухэтажных вилл с 3–4 спальнями, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Пафоса — деревне Тала. Каждая вилла располагается на просторном участке и открывает захватывающие виды на море и залив Пейя. Современная архитектура, природные материалы, собственный бассейн с переливом, терраса с барбекю, система «умного дома», солнечные панели, тёплые полы и дизайнерская кухня — всё создано для комфорта и уединения. Всего 8 минут до центра Пафоса, 5 минут до пляжа и гольф-поля. Идеально для постоянного проживания и инвестиций.