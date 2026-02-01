  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Koinoteta Kissonergas, Кипр

муниципалитет Пафос
40
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
Площадь 222–288 м²
2 объекта недвижимости 2
Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Показать все Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Киссонерга, Кипр
от
$666,553
Площадь 412 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материала…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Показать все Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Киссонерга, Кипр
от
$471,184
Площадь 372 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia IV — Современный жилой комплекс в Пафосе рядом с морем и всей инфраструктурой Жилой комплекс Olivia IV расположен всего в 900 метрах от моря, в престижной зоне Пафоса, рядом с роскошными отелями, магазинами, школами и городской инфраструктурой. Проект выполнен в современном архитекту…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Показать все Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Киссонерга, Кипр
от
$1,04 млн
Площадь 268–324 м²
2 объекта недвижимости 2
MITO Seaview — Современный жилой комплекс с потрясающим видом на море, Пафос MITO Seaview — это стильный комплекс из современных квартир, таунхаусов и вилл, расположенный на возвышенности с прямыми видами на море. Архитектура сочетает минимализм и функциональность, предлагая комфортные план…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Киссонерга, Кипр
от
$1,44 млн
Площадь 240–245 м²
2 объекта недвижимости 2
Sunset Breeze — Современный жилой комплекс на Кипре с видом на море Sunset Breeze — это стильный жилой проект, расположенный в одном из престижных прибрежных районов Кипра. Современная архитектура, панорамные виды на море, просторные планировки, частные террасы и высококачественная отделка …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Показать все Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Киссонерга, Кипр
от
$290,829
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
📍 Район Kissonerga (Киссонерга) Kissonerga — это уютная прибрежная деревня в 8 км к северу от центра Пафоса (Кипр). Она расположена на возвышенности с панорамными видами на Средиземное море и сочетает спокойную атмосферу с удобной доступностью к городской инфраструктуре. Район известен св…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Показать все Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Киссонерга, Кипр
от
$231,161
Площадь 71–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Vista Gardens — это эксклюзивный комплекс из 14 роскошных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусов, расположенных в двух современных зданиях. Проект сочетает элегантный дизайн, передовые технологии «умного дома» и панорамные виды на море. Просторные интерьеры с большими окнами н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.3
237,075
Квартира 2 комнаты
98.5
337,831
Квартира 3 комнаты
174.6
497,857
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Киссонерга, Кипр
от
$501,062
Площадь 137–208 м²
2 объекта недвижимости 2
Lyra Villas — это эксклюзивный комплекс из 12 стильных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в живописной деревне Киссонерга, всего в 400 метрах от пляжа. Каждое жильё включает частный бассейн, систему кондиционирования, встроенную технику, зону барбекю, солнечные панели 5 …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Показать все Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Киссонерга, Кипр
от
$456,844
Площадь 100 м²
1 объект недвижимости 1
Вдохновлённый современными архитектурными решениями и качеством премиум-класса, комплекс AQUARIUS воплощает гармонию стиля и уюта. Просторные интерьеры с изысканными отделками, высокие стандарты звуко- и теплоизоляции, панорамные окна и утончённый дизайн создают атмосферу комфорта и элегантн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
100.0
474,149
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
На карте
Realting.com
Перейти