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Жилой комплекс KONIA THEA

Konia, Кипр
от
$1,24 млн
BTC
14.8009035
ETH
775.7786312
USDT
1 230 236.9777892
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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ID: 26387
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Konia

О комплексе

KONIA THEA — это роскошный жилой проект, состоящий всего из двух уникально спроектированных вилл, расположенных в престижном районе Кония на западной окраине Пафоса. Каждая вилла предлагает непрерывный вид на море и впечатляющие закаты, а также приватность, тишину и ощущение простора. Виллы оснащены бассейном с переливом, садом на крыше, системой «умный дом», тёплыми полами, скрытой системой кондиционирования, сигнализацией и автоматическими воротами. Всего 500 м до трассы Пафос-Лимассол и несколько минут до всей необходимой инфраструктуры. Идеально для тех, кто ищет редкое сочетание уединения, качества и престижного расположения.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 475.0
Цена за м², USD 2,620 – 2,668
Цена квартиры, USD 1,24 млн – 1,27 млн

Местонахождение на карте

Konia, Кипр

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Жилой комплекс KONIA THEA
Konia, Кипр
от
$1,24 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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