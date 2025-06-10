Жилой комплекс KONIA THEA

KONIA THEA — это роскошный жилой проект, состоящий всего из двух уникально спроектированных вилл, расположенных в престижном районе Кония на западной окраине Пафоса. Каждая вилла предлагает непрерывный вид на море и впечатляющие закаты, а также приватность, тишину и ощущение простора. Виллы оснащены бассейном с переливом, садом на крыше, системой «умный дом», тёплыми полами, скрытой системой кондиционирования, сигнализацией и автоматическими воротами. Всего 500 м до трассы Пафос-Лимассол и несколько минут до всей необходимой инфраструктуры. Идеально для тех, кто ищет редкое сочетание уединения, качества и престижного расположения.