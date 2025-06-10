Жилой комплекс DOWNTOWN

Downtown Residences — Современный жилой комплекс в центре Като Пафоса

Расположенный в самом сердце Като Пафоса, комплекс Downtown Residences предлагает стильные квартиры с 2 и 3 спальнями, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа, гавани и туристической зоны, и в 10 минутах от торгового центра Kings Avenue. Просторные планировки, большие веранды, морские виды с верхних этажей, высококачественные материалы, тёплый пол, VRV-система кондиционирования, видеонаблюдение, охраняемая территория, бассейн, джакузи и тренажёрный зал. Идеально для комфортной жизни и инвестиций.