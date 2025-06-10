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Жилой комплекс DOWNTOWN

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$488,423
BTC
5.8096903
ETH
304.5107078
USDT
482 895.9162386
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Описание Описание
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ID: 26439
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Downtown Residences — Современный жилой комплекс в центре Като Пафоса
Расположенный в самом сердце Като Пафоса, комплекс Downtown Residences предлагает стильные квартиры с 2 и 3 спальнями, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа, гавани и туристической зоны, и в 10 минутах от торгового центра Kings Avenue. Просторные планировки, большие веранды, морские виды с верхних этажей, высококачественные материалы, тёплый пол, VRV-система кондиционирования, видеонаблюдение, охраняемая территория, бассейн, джакузи и тренажёрный зал. Идеально для комфортной жизни и инвестиций.

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс DOWNTOWN
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$488,423
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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