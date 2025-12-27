Chloraka, Кипр

LIBRA — это закрытый жилой комплекс, состоящий из 11 двухэтажных вилл с 2 и 3 спальнями, каждая с частным бассейном и панорамным видом на Средиземное море. Комплекс расположен в одном из самых привлекательных районов Пафоса — Хлорака, всего в 1 км от пляжа и в 4 км от центра города. Архитект…