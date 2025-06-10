Жилой комплекс Paramount

MITO Paramount — Современная городская резиденция в центре Пафоса

Расположенный в развивающемся университетском районе Пафоса, MITO Paramount — это архитектурный ориентир, вдохновлённый формой цветка лотоса. Комплекс сочетает стильный дизайн и функциональность, предлагая комфортную жизнь вблизи ключевой инфраструктуры. Апартаменты с 3 спальнями включают 112,9 м² внутреннего пространства, две ванные комнаты, просторные веранды и частную парковку. В окружении университетов, стадионов и деловых центров это идеальный вариант как для постоянного проживания, так и для выгодной инвестиции в один из самых динамичных районов Кипра.