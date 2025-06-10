  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс Paramount

Жилой комплекс Paramount

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$396,149
BTC
4.7121150
ETH
246.9820954
USDT
391 666.5068293
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26489
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

MITO Paramount — Современная городская резиденция в центре Пафоса
Расположенный в развивающемся университетском районе Пафоса, MITO Paramount — это архитектурный ориентир, вдохновлённый формой цветка лотоса. Комплекс сочетает стильный дизайн и функциональность, предлагая комфортную жизнь вблизи ключевой инфраструктуры. Апартаменты с 3 спальнями включают 112,9 м² внутреннего пространства, две ванные комнаты, просторные веранды и частную парковку. В окружении университетов, стадионов и деловых центров это идеальный вариант как для постоянного проживания, так и для выгодной инвестиции в один из самых динамичных районов Кипра.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 396,149
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 488,330
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 689,977

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Apollo Court
Героскипу, Кипр
от
$442,453
Жилой комплекс Angelonia Gardens 2, Pafos
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$339,951
Жилой комплекс Baia
Героскипу, Кипр
от
$746,999
Жилой комплекс AQUARIUS
Киссонерга, Кипр
от
$456,844
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Paramount
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$396,149
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Ая Марина Хрисохус, Кипр
от
$528,129
Площадь 230 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes I — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes I — это премиальный комплекс отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями, расположенный в спокойной жилой зоне Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Просторные планировки…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,444
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 66–99 м²
2 объекта недвижимости 2
La Mer - это роскошный жилой проект, расположенный недалеко от охраняемых ЮНЕСКО гробниц королей в Пафосе. Развитие предлагает потрясающий вид на море и находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, что делает его отличным местом, чтобы насладиться знаменитыми закатами Пафоса. Жители будут…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Площадь 3 000 м²
1 объект недвижимости 1
Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации