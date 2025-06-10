Жилой комплекс Olivia III

Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом

Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материалами и отделкой, а также высокой инвестиционной привлекательностью. В шаговой доступности: элитные отели (200 м), заправка (500 м), частная английская школа (1,5 км), аэропорт Пафоса — всего в 11 км. Идеальное решение для жизни, отдыха и аренды.