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Жилой комплекс Olivia III

Киссонерга, Кипр
от
$666,553
BTC
7.9285186
ETH
415.5675560
USDT
659 010.9002467
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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ID: 26432
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом
Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материалами и отделкой, а также высокой инвестиционной привлекательностью. В шаговой доступности: элитные отели (200 м), заправка (500 м), частная английская школа (1,5 км), аэропорт Пафоса — всего в 11 км. Идеальное решение для жизни, отдыха и аренды.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² – 412.0
Цена за м², USD 0 – 1,897
Цена квартиры, USD 666,553 – 781,476

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр

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Жилой комплекс Olivia III
Киссонерга, Кипр
от
$666,553
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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