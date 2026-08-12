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  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в районе Пафос, Кипр

;
муниципалитет Пафос
42
Пейя
9
East Paphos Municipality
27
Героскипу
22
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Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Показать все Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Konia, Кипр
от
$273,848
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 73–94 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в Konia Aura, эксклюзивную жилую застройку, расположенную в мирных холмах деревни Конья, всего в нескольких минутах от города Пафос и береговой линии. Разработанная с современной архитектурой и изысканной эстетикой, Konia Aura предлагает просторные апартаменты с одной, двумя…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
73.0
271,206
Квартира 2 комнаты
94.0
369,302
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Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$355,000
Площадь 89 м²
1 объект недвижимости 1
Наш новый жилой проект в деревне Эмба объединяет современный комфорт и спокойствие загородной жизни. Комплекс состоит из 17 просторных вилл и 19 стильных апартаментов, выполненных с использованием высококачественных материалов и продуманного дизайна. Удачное расположение в центре Эмбы позвол…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.8
355,000
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Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$232,737
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Тип: современный жилой комплекс из трёх зданий (Block A, B1, B2) Этажность: 3 этажа Локация: район Universal, центр Пафоса, в 1,7 км от моря и 1,2 км от центра города Инфраструктура рядом: Супермаркет — 900 м Старый город — 800 м Торговый центр — 1,2 км …
Агентство
Invest Cafe
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TekceTekce
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
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Жилой комплекс Akakia Residences
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$225,000
Площадь 57–139 м²
2 объекта недвижимости 2
Акакия Резиденсес представляет собой это комплекс апартаментов, неоспоримым преимуществом которого является как современный дизайн, так и удобное расположение в самом центре города Пафос, недалеко от моря. Современную архитектурную философию комплекса подчеркивают облицованные наружными бето…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.0
225,000
Квартира 2 комнаты
139.0
427,000
Ассоциация
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Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$461,388
Площадь 93 м²
2 объекта недвижимости 2
TRESS — это эксклюзивный жилой проект с тремя уровнями, где на каждом этаже расположен всего один роскошный апартамент с 2 спальнями. Такой формат обеспечивает максимальную приватность и тишину. Расположенные в самом сердце Пафоса, апартаменты находятся в шаговой доступности от Kings Avenue …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
93.0
461,628 – 519,331
Ассоциация
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Многоквартирный жилой дом Elements
Многоквартирный жилой дом Elements
Многоквартирный жилой дом Elements
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,349
НДС
Год сдачи 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
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Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
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Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Героскипу, Кипр
от
$195,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартира с 1 спальней на продажу в Героскипу, Пафос Цена от €165,000 + НДС Сдача – октябрь 2026 года Современные апартаменты с одной спальней в стадии строительства. Включают кондиционер, электрические ролставни, общий бассейн, крытую парковку и охраняемую территорию. Расположение р…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Показать все Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Киссонерга, Кипр
от
$290,829
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
📍 Район Kissonerga (Киссонерга) Kissonerga — это уютная прибрежная деревня в 8 км к северу от центра Пафоса (Кипр). Она расположена на возвышенности с панорамными видами на Средиземное море и сочетает спокойную атмосферу с удобной доступностью к городской инфраструктуре. Район известен св…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Показать все Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$255,000
Площадь 66–104 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в Celestia — тихий уголок у границы Като Пафоса, где свежий морской бриз и очарование прибрежной жизни создают атмосферу уюта и гармонии. Комплекс включает 16 современных апартаментов, выполненных в изысканном архитектурном стиле и с элегантной отделкой, что дарит ощущение к…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.5
254,997
Квартира 2 комнаты
104.2
375,000
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Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 61–86 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем наш новый проект в самом сердце Пафоса, предлагающий непревзойденное удобство и легкий доступ ко всем необходимым объектам инфраструктуры. Комплекс включает 12 продуманных апартаментов: 4 просторные двухкомнатные квартиры и 8 стильных однокомнатных. Двухкомнатные квартиры идеаль…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
265,000
Квартира 2 комнаты
86.0
410,000
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Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
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Жилой комплекс Avalon Gardens 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$258,000
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Avalon Gardens 2 - это комплекс, расположенный в очаровательной деревне Эмба, являющий собой идеальное сочетание комфорта, роскоши и потрясающей природы. Этот потрясающий комплекс включает в себя в общей сложности 12 студий, 21 апартамент и 15 вилл, предлагая широкий выбор жилья на любой вку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.1
258,000
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Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Chloraka, Кипр
от
$1,20 млн
Площадь 182 м²
1 объект недвижимости 1
Элитная Hilltop Вилла в Хлораке — это сочетание современного стиля, уюта и инновационных технологий. Расположенная на просторном участке площадью 532 м², вилла с четырьмя спальнями и общей крытой площадью 181,95 м² предлагает открытую планировку, наполненную светом и пространством. Дом обору…
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Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Показать все Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$392,760
НДС
Варианты отделки С отделкой
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
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Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
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Жилой комплекс Almond Tree Villas
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,35 млн
Площадь 255 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла Almond Tree - это изысканный образец роскоши и удобства в самом сердце Пафоса. Использование в его конструкции высококачественных материалов, таких как камень, бетон со светлой поверхностью и дерево, обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность.  Вилла разделена на 3 эта…
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Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$523,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 64–100 м²
5 объектов недвижимости 5
TM Boutique — 5 эксклюзивных апартаментов с 1 спальней, всего в 280 м от пляжа в районе Tombs of the Kings, Пафос. Площадь от 64 до 100 м². Цена от €450 000. TM Boutique — это бутик-комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса. Всего 5 современных …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Показать все Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Героскипу, Кипр
от
$179,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Bosco Verde — эксклюзивный бутиковый жилой комплекс, расположенный рядом со спокойной сосновой рощей, всего в нескольких шагах от очаровательного центра Йероскипу (Пафос). В этом уникальном месте изысканная архитектура сочетается с атмосферой уюта и тишины, предлагая стиль жизни, основанный …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
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Жилой комплекс The Pearl
Chloraka, Кипр
от
$640,000
Площадь 355–359 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в The Pearl, где исключительное мастерство встречается с инновационным дизайном в самом сердце Пафоса, Кипр. Наша приверженность качеству и внимание к деталям проявляются в каждом аспекте наших великолепных жилых комплексов. Каждый дом продуман и построен по самым высоким ст…
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Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Героскипу, Кипр
от
$192,000
Площадь 53–183 м²
4 объекта недвижимости 4
Eden Golf — современный жилой комплекс в Героскипу, всего в нескольких минутах от Пафоса. Проект включает шесть зданий и 300 элегантных апартаментов — от студий до квартир с тремя спальнями. Просторные планировки, приватные балконы, виды на море или сады создают атмосферу уюта и стиля. К усл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
274,000
Квартира 2 комнаты
125.5
397,000
Квартира 3 комнаты
182.8
480,000
Студия
53.0
192,000
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Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$332,544
Площадь 72–411 м²
5 объектов недвижимости 5
Проект eden bay от bbf -  это эксклюзивный жилой комплекс в Като Пафосе, сочетающий элегантную архитектуру, вдохновлённую изогнутыми линиями морского побережья, и продуманный комфорт премиум-класса. Пять зданий объединяют 88 апартаментов — от студий до пентхаусов с собственными бассейнами. В…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
82.1
415,465
Квартира 2 комнаты
153.7
715,523
Квартира 3 комнаты
199.2
877,093
Квартира 4 комнаты
411.5
1,73 млн
Студия
72.0
334,680
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Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 69–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Germasogeia View 2 — это современный жилой комплекс в престижном районе Гермасойя, Лимассол. Трёхэтажное здание включает всего 8 стильных апартаментов: 5 однокомнатных и 3 двухкомнатных, каждая квартира располагает крытой верандой. Особенностью пентхауса на третьем этаже является просторная …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
265,000
Квартира 2 комнаты
100.0
375,000
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Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
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Жилой комплекс Lazzero Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$417,737
Площадь 110–120 м²
2 объекта недвижимости 2
Lazzero Park — это премиальный жилой комплекс в самом сердце туристического района Като Пафос (Universal), всего в нескольких минутах ходьбы от моря, гавани и торгового центра King’s Avenue. Проект включает 5 зданий, 56 апартаментов, полную инфраструктуру и уровень сервиса, сравнимый с отеле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
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Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
Площадь 222–288 м²
2 объекта недвижимости 2
Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное …
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Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Показать все Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Konia, Кипр
от
$679,766
Площадь 450–570 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA PANTHEA — это эксклюзивный жилой проект, включающий всего 3 современные виллы, расположенные в престижном и тихом районе Кония, всего в 1 км от центра Пафоса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и гармонию с природой: просторные интерьеры, панорамные виды на …
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Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Показать все Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$454,999
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 61–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Парк Икария - это недавно запущенная разработка, предлагающая свежий, уникальный дизайн в Пафосе. Благодаря своей современной архитектуре, в этом проекте представлен выбор стильных 1- и 2-комнатных квартир, а также роскошных пентхаусов. Жители могут наслаждаться первоклассными удобствами, вк…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
478,939
Квартира 2 комнаты
105.0
628,968
Квартира 3 комнаты
175.0
1,49 млн
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Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Показать все Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$676,617
Площадь 266 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в EVO Homes — коллекцию из 12 роскошных вилл в престижном районе Кония, Пафос. Каждая вилла с 3 спальнями сочетает в себе элегантный дизайн и современные энергосберегающие технологии: тёплый пол, система охлаждения VRV, солнечные панели и первоклассная отделка. Просторные ин…
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Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
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Жилой комплекс Vista Gardens
Киссонерга, Кипр
от
$231,161
Площадь 71–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Vista Gardens — это эксклюзивный комплекс из 14 роскошных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусов, расположенных в двух современных зданиях. Проект сочетает элегантный дизайн, передовые технологии «умного дома» и панорамные виды на море. Просторные интерьеры с большими окнами н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.3
230,814
Квартира 2 комнаты
98.5
328,910
Квартира 3 комнаты
174.6
484,709
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Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Тремитуса, Кипр
от
$513,294
Площадь 201 м²
1 объект недвижимости 1
MESOYI RESIDENCES — это масштабный жилой проект, расположенный в живописной загородной зоне площадью более 35 000 м², всего в нескольких минутах езды от центра Пафоса и всех необходимых удобств. Комплекс включает более 80 современных вилл с 3–6 спальнями на участках 270–360 м² с панорамными …
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Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,039
Площадь 98 м²
2 объекта недвижимости 2
Pine Park — это современный жилой проект в одном из самых популярных районов Като Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжа, ресторанов и исторических достопримечательностей. Комплекс включает 12 стильных двухкомнатных апартаментов с просторными балконами, продуманной планировкой и премиал…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
444,317 – 502,020
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Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
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Жилой комплекс City View Villas
район Пафос, Кипр
от
$221,400
Площадь 59–254 м²
2 объекта недвижимости 2
City Views — это бутик-комплекс из 12 роскошных вилл с 3 спальнями и частными бассейнами, расположенных в тихом районе Кония, Пафос. Современная архитектура, высококачественная отделка и захватывающий вид на море создают атмосферу уюта и стиля. Виллы находятся всего в нескольких минутах от ц…
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Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
Площадь 410–455 м²
2 объекта недвижимости 2
ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне  Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на…
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Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
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Жилой комплекс SEAVIEW
Киссонерга, Кипр
от
$1,04 млн
Площадь 268–324 м²
2 объекта недвижимости 2
MITO Seaview — Современный жилой комплекс с потрясающим видом на море, Пафос MITO Seaview — это стильный комплекс из современных квартир, таунхаусов и вилл, расположенный на возвышенности с прямыми видами на море. Архитектура сочетает минимализм и функциональность, предлагая комфортные план…
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Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
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Жилой комплекс Baia
Героскипу, Кипр
от
$746,999
Площадь 202–334 м²
2 объекта недвижимости 2
Элитный прибрежный комплекс Baia расположен на берегу пляжа Героскипу в Пафосе и предлагает 17 современных вилл с прямым выходом к морю. Каждая резиденция выполнена в стиле современной средиземноморской архитектуры, включает частный бассейн, террасу, озеленённый участок и высококачественную …
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Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
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Жилой комплекс AQUARIUS
Киссонерга, Кипр
от
$456,844
Площадь 100 м²
1 объект недвижимости 1
Вдохновлённый современными архитектурными решениями и качеством премиум-класса, комплекс AQUARIUS воплощает гармонию стиля и уюта. Просторные интерьеры с изысканными отделками, высокие стандарты звуко- и теплоизоляции, панорамные окна и утончённый дизайн создают атмосферу комфорта и элегантн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
100.0
461,628
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Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Героскипу, Кипр
от
$595,288
Площадь 200–245 м²
2 объекта недвижимости 2
MARE — это престижный жилой комплекс из 37 отдельно стоящих и смежных вилл с 3 спальнями, расположенный всего в 200 метрах от побережья Като Пафоса. Каждая вилла сочетает в себе утонченную архитектуру, энергоэффективность класса «А» и высокий уровень комфорта: частный бассейн, сад на крыше, …
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Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
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Жилой комплекс Olivia III
Киссонерга, Кипр
от
$666,553
Площадь 412 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материала…
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Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$564,000
Площадь 199–369 м²
2 объекта недвижимости 2
Almond Villas — это коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди миндальных и оливковых деревьев в живописных холмах Эпископи, Пафос. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняются естественным светом, предлагая комфорт благодаря VRV-системам и тёплым полам. Каждая вилла окружен…
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Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
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Жилой комплекс Coral Bay
Пейя, Кипр
от
$781,476
Площадь 278 м²
1 объект недвижимости 1
Coral Bay Villas — виллы у моря в одном из лучших районов Пафоса Расположенные всего в 500 метрах от знаменитого пляжа Coral Bay, эти виллы предлагают идеальное сочетание уединения, природы и развитой инфраструктуры. В шаговой доступности — рестораны, магазины, яхт-клуб и отели премиум-клас…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
278.2
784,767
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Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Героскипу, Кипр
от
$718,269
Площадь 185 м²
1 объект недвижимости 1
Azure Vista Villas — Современные виллы с панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Azure Vista Villas — это современный жилой проект, расположенный на возвышенности в районе Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Каждая вилла с тремя спальня…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
185.0
721,293
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Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
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Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 81–282 м²
5 объектов недвижимости 5
захватывающий беспрепятственный вид на мореЗакрытый жилой комплекс отдает приоритет безопасности и комфортудинамичный город, сочетающий богатое историческое наследиерасположен напротив набережной Като Пафос - 5 минут ходьбы до нетронутых пляжейудобно расположенный район с легким доступом к п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Квартира 3 комнаты
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08 млн
Квартира
110.6
484,709
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Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$605,496
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Universal Park III, где роскошь и изысканность встречаются в идеальной гармонии в тихом районе Universal в Пафосе. Этот исключительный проект предлагает выбор тщательно продуманных апартаментов и пентхаусов, каждый из которых разработан для удовлетворения самых высоких ста…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
611,657
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Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$488,423
Площадь 96–150 м²
2 объекта недвижимости 2
Downtown Residences — Современный жилой комплекс в центре Като Пафоса Расположенный в самом сердце Като Пафоса, комплекс Downtown Residences предлагает стильные квартиры с 2 и 3 спальнями, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа, гавани и туристической зоны, и в 10 минутах от торгового центра Kin…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
96.0
490,480
Квартира 3 комнаты
150.0
571,264
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Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
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Жилой комплекс Olivia IV
Киссонерга, Кипр
от
$471,184
Площадь 372 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia IV — Современный жилой комплекс в Пафосе рядом с морем и всей инфраструктурой Жилой комплекс Olivia IV расположен всего в 900 метрах от моря, в престижной зоне Пафоса, рядом с роскошными отелями, магазинами, школами и городской инфраструктурой. Проект выполнен в современном архитекту…
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Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
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Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$218,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 53–156 м²
16 объектов недвижимости 16
🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Квартира 2 комнаты
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Квартира 3 комнаты
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
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Жилой комплекс Horizon
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$277,393
Площадь 75–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Horizon — это дизайнерский жилой комплекс класса энергоэффективности A, включающий всего 10 эксклюзивных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями. Современные планировки с открытым пространством, высококачественная отделка и технологии «умный дом» обеспечивают комфорт и стиль. Все квартиры наполнен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
276,977
Квартира 2 комнаты
100.0
357,762
Квартира 3 комнаты
175.0
473,168
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Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
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Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Площадь 3 000 м²
1 объект недвижимости 1
Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле…
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Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$456,370
Площадь 120–160 м²
2 объекта недвижимости 2
Infinity — это инновационный проект в самом сердце Пафоса, рядом с муниципалитетом, парками, школами и всей городской инфраструктурой. Архитектура вдохновлена образом китайского дракона и привлекает внимание футуристичным дизайном. Комплекс включает тренажёрный зал, бассейн на крыше с панора…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
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Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
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Жилой комплекс Harmony
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,531
Площадь 118–206 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony — это современный бутик-комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, выполненными в актуальном стиле с открытой планировкой и максимальным использованием света и пространства. Расположен всего в 700 м от пляжа и в пешей доступности от университета AUB, достопримечательностей и всей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
117.6
403,924
Квартира 3 комнаты
206.3
646,278
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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Героскипу, Кипр
от
$774,971
Площадь 300 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes II — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes II — это новый жилой комплекс современных вилл с 3, 4, 5 и 6 спальнями в престижном районе Йероскипу — Айя Маринуда, рядом с гольф-клубом Elea. Всего в 5 минутах от песчаных пляжей и центра Пафоса. Все виллы класса…
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Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,784
Площадь 107–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Эта элегантная квартира с двумя спальнями расположена в комплексе Noble — бутик-здании всего на шесть эксклюзивных резиденций, идеально расположенном между Старым городом и пляжем в Пафосе. Квартира спроектирована в современном стиле: открытая планировка, балконы с видом на море, высококачес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
107.0
323,139
Квартира 2 комнаты
108.0
432,776 – 467,398
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Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
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Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$216,485
Площадь 53–154 м²
3 объекта недвижимости 3
Cypress Park Retirement Village — первый на Кипре пятизвёздочный комплекс для независимой жизни в старшем возрасте, предлагающий высочайший уровень комфорта, безопасности и заботы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, патрулированием и тревожными кнопками в каждой комнате о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.5
415,465
Квартира 3 комнаты
154.0
530,872
Студия
53.0
219,273
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Жилой комплекс Apollo Court
Жилой комплекс Apollo Court
Жилой комплекс Apollo Court
Жилой комплекс Apollo Court
Героскипу, Кипр
от
$442,453
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Apollo Court — Современные резиденции с 3 спальнями в Йероскипу, Пафос Apollo Court — это стильный комплекс, включающий всего 4 современные смежные квартиры с тремя спальнями, расположенный в престижном районе Йероскипу — Колони, рядом с полем для гольфа Elea. Просторные планировки, большие…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
150.0
444,317
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Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
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Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$268,396
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
UNIVERSAL ARIAD — комфортабельная студия в центре Пафоса Современный жилой комплекс в районе Universal (Пафос) — одном из самых востребованных для аренды и постоянного проживания. Студия в комплексе UNIVERSAL ARIAD сочетает стильный дизайн, энергоэффективность и функциональность. В распоряж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0
271,206
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Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
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Жилой комплекс INFINITY
Пейя, Кипр
от
$639,769
Площадь 293–800 м²
3 объекта недвижимости 3
INFINITY — это эксклюзивный комплекс из 20 отдельно стоящих вилл класса люкс в живописном и спокойном Пейе. Виллы с 3–5 спальнями оснащены частными бассейнами, тёплыми полами и современной VRF-системой для круглогодичного комфорта. Высокий уровень энергоэффективности (класс A), предусмотренн…
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Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
район Пафос, Кипр
от
$526,980
2 объекта недвижимости 2
Green Heaven — Современные виллы в престижном районе Йероскипу, Пафос Green Heaven — это эксклюзивный жилой проект из всего четырёх современных отдельно стоящих вилл с 3 спальнями, расположенный в районе Айя Маринуда, Йероскипу, рядом с гольф-клубом Elea. Просторные интерьеры, энергоэффекти…
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Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
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Жилой комплекс ABSOLUTE
Mesogi, Кипр
от
$513,950
Площадь 320–345 м²
2 объекта недвижимости 2
ABSOLUTE — это коллекция из 14 просторных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенных в тихом жилом районе Месоги, всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса. Каждая вилла предлагает роскошную террасу на крыше с баром, панорамные виды и опцию бассейна. В стоимость включены:…
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Жилой комплекс Cap St Georges
Жилой комплекс Cap St Georges
Жилой комплекс Cap St Georges
Жилой комплекс Cap St Georges
Жилой комплекс Cap St Georges
Жилой комплекс Cap St Georges
Пейя, Кипр
от
$1,74 млн
Площадь 620–800 м²
2 объекта недвижимости 2
Cap St Georges — престижный прибрежный комплекс на юго-западном побережье Кипра, недалеко от Пафоса. Роскошные виллы и резиденции с панорамными видами на море сочетают элегантную архитектуру, премиальную отделку и услуги уровня 5 звезд: частный пляж, спа, рестораны и пристань. Идеальное мест…
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Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
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Жилой комплекс Oasis Garden
Chloraka, Кипр
от
$405,598
Площадь 138 м²
2 объекта недвижимости 2
Oasis Garden — Эко-жизнь в центре Хлораки, Пафос Oasis Garden — это зелёный оазис в самом сердце Хлораки, созданный для тех, кто стремится к балансу между городской жизнью и природой. Комплекс выполнен в современном экологичном стиле с использованием натурального камня, обильного озеленения…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
138.0
406,232
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Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
Площадь 98 м²
1 объект недвижимости 1
TWINS — это стильный жилой проект, состоящий из двух зданий на 25 апартаментов, расположенный в пешей доступности от Старого города Пафоса и всего в 3 минутах езды от пляжей Като Пафоса. Энергосберегающие технологии, панорамные окна от пола до потолка, система VRV кондиционирования и тёплые …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
438,546
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Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
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Жилой комплекс City 9
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$557,984
Площадь 132 м²
1 объект недвижимости 1
City 9 — современный жилой комплекс в самом сердце Пафоса, Кипр. Стильные апартаменты и таунхаусы сочетают комфорт городской жизни и современный дизайн. Удобное расположение рядом с центром города, школами, магазинами и морем делает City 9 отличным выбором для жизни или инвестиций.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
132.0
553,952
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Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
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Жилой комплекс CIRVIS
Chloraka, Кипр
от
$251,264
Площадь 62–100 м²
3 объекта недвижимости 3
CIRVIS — это стильный жилой комплекс, сочетающий современную архитектуру с продуманным комфортом. Просторные планировки, качественные материалы, тёплый свет и спокойные тона создают атмосферу уюта и гармонии. Каждая квартира — будь то компактная однокомнатная или более просторная двухкомнатн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
253,895
Квартира 2 комнаты
89.0 – 100.0
392,384 – 415,465
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Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
Жилой комплекс City Landmark
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Жилой комплекс City Landmark
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,362
Площадь 104–166 м²
3 объекта недвижимости 3
City Landmark — жилой комплекс премиум-класса в самом центре Пафоса, Кипр. Современные апартаменты с просторной планировкой, качественной отделкой и панорамными видами на город сочетают стиль и удобство. Всё необходимое — магазины, рестораны и культурные объекты — находится в шаговой доступн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
103.7
450,086
Квартира 2 комнаты
129.8
600,115
Квартира 3 комнаты
166.4
819,389
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Жилой комплекс Panorama apartments
Жилой комплекс Panorama apartments
Жилой комплекс Panorama apartments
Жилой комплекс Panorama apartments
Жилой комплекс Panorama apartments
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Жилой комплекс Panorama apartments
Героскипу, Кипр
от
$328,448
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 67–133 м²
11 объектов недвижимости 11
Panorama Apartments – Современные апартаменты с видом на море в Героскипу, Пафос Квартиры с 1–3 спальнями | Площадь от 66 до 137 м² | Общий бассейн и тренажёрный зал | Тёплые полы и система VRF включены Panorama Apartments — это закрытый жилой комплекс в районе нижнего Героскипу, всего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0 – 69.0
328,910 – 351,991
Квартира 2 комнаты
95.0 – 133.0
392,384 – 715,523
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
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Апарт - отель Olivia Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$387,592
Площадь 50–332 м²
14 объектов недвижимости 14
Olivia Homes — это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. Каждая вилла отличается просторными комнатами, современными удобствами и высококачественной отделкой. С видом на живописные окрестности, просторные террасы и частные бассейны, эти дома предлагают комфо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
1,04 млн
Вилла
264.0 – 332.0
571,264 – 617,427
Квартира
79.0 – 90.0
444,317 – 507,791
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Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
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Жилой комплекс Oleander Homes
район Пафос, Кипр
от
$2,79 млн
Площадь 730 м²
1 объект недвижимости 1
Oleander Homes — это эксклюзивный комплекс из 8 вилл, расположенных в престижной зоне между Арму и Конией, на возвышенности с захватывающим видом на город Пафос и Средиземное море. Просторная четырёхкомнатная вилла включает в себя тёплый пол, систему охлаждения VRV, солнечные панели 10.1 кВт…
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Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Тала, Кипр
от
$892,913
Площадь 685 м²
1 объект недвижимости 1
AQUILA VILLAS — это элитный комплекс из всего 9 двухэтажных вилл с 3–4 спальнями, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Пафоса — деревне Тала. Каждая вилла располагается на просторном участке и открывает захватывающие виды на море и залив Пейя. Современная архите…
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Жилой комплекс Olivelia Homes
Жилой комплекс Olivelia Homes
Жилой комплекс Olivelia Homes
Жилой комплекс Olivelia Homes
Жилой комплекс Olivelia Homes
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Жилой комплекс Olivelia Homes
Героскипу, Кипр
от
$558,945
Площадь 236–277 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivelia Homes — это закрытый жилой комплекс из 19 современных вилл, расположенный в престижном районе Героскипу, рядом с инфраструктурой и в 5 минутах от центра Пафоса. Каждая вилла включает 3 спальни, просторную кухню-гостиную с потолками 3,10 м, тёплый пол с индивидуальным управлением по …
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Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
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Жилой комплекс LIBRA
Chloraka, Кипр
от
$506,944
Площадь 240 м²
1 объект недвижимости 1
LIBRA — это закрытый жилой комплекс, состоящий из 11 двухэтажных вилл с 2 и 3 спальнями, каждая с частным бассейном и панорамным видом на Средиземное море. Комплекс расположен в одном из самых привлекательных районов Пафоса — Хлорака, всего в 1 км от пляжа и в 4 км от центра города. Архитект…
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Жилой комплекс Tenera Homes
Жилой комплекс Tenera Homes
Жилой комплекс Tenera Homes
Жилой комплекс Tenera Homes
Жилой комплекс Tenera Homes
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Жилой комплекс Tenera Homes
район Пафос, Кипр
от
$882,544
Площадь 362–370 м²
2 объекта недвижимости 2
Эта стильная трёхкомнатная вилла в Tenera Homes расположена на возвышенности в Героскипу и предлагает великолепные виды на море и город. Вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и энергоэффективность: высокие потолки (3.1 м), панорамные окна, тёплый водяной пол, система VRV ох…
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Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
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Жилой комплекс KONIA THEA
Konia, Кипр
от
$1,24 млн
Площадь 475 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA THEA — это роскошный жилой проект, состоящий всего из двух уникально спроектированных вилл, расположенных в престижном районе Кония на западной окраине Пафоса. Каждая вилла предлагает непрерывный вид на море и впечатляющие закаты, а также приватность, тишину и ощущение простора. Виллы …
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Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
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Жилой комплекс Sea Caves Caves
Пейя, Кипр
от
$673,908
Площадь 136–565 м²
3 объекта недвижимости 3
Sea Caves Villas — это эксклюзивный комплекс роскошных вилл в одном из самых престижных районов Пафоса, рядом с известными Морскими пещерами и полуостровом Акамас. Просторные дома с 3–5 спальнями, частными бассейнами, зелёными садами и панорамными видами на море. Проект создан для тех, кто ц…
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Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
Жилой комплекс ALSOS
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Жилой комплекс ALSOS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$319,884
Площадь 94 м²
1 объект недвижимости 1
ALSOS представляет собой проект из шести роскошных квартир с двумя спальнями, расположенных в перспективном жилом районе Анавгос в Пафосе. Вокруг множество удобств, включая школы и больницу общего профиля Пафоса. Удобный доступ к автомагистрали, центру города и морю делает это место особенно…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
94.0
323,139
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Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
Жилой комплекс Avakas Residences 2
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Жилой комплекс Avakas Residences 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,14 млн
Площадь 740 м²
1 объект недвижимости 1
Avakas Residences 2 — это эксклюзивный комплекс из трёх современных вилл, расположенных в живописной местности Пафоса, Кипр. Виллы окружены природной красотой, рядом — ущелье Авакас и море. Просторные интерьеры, частные бассейны и современный дизайн создают идеальные условия для спокойной жи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
740.0
1,13 млн
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Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
Жилой комплекс T House
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,68 млн
Площадь 762 м²
1 объект недвижимости 1
T House — Современный бунгало с 4 спальнями в районе Героскипу, Пафос Этот изысканный бунгало сочетает стильную архитектуру с продуманной планировкой и премиальной отделкой. Просторная гостиная открытого плана, современная кухня, тёплый камин и система тёплых полов создают атмосферу уюта в …
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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Ая Марина Хрисохус, Кипр
от
$528,129
Площадь 230 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes I — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes I — это премиальный комплекс отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями, расположенный в спокойной жилой зоне Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Просторные планировки…
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Жилой комплекс The Triangle House
Жилой комплекс The Triangle House
Жилой комплекс The Triangle House
Жилой комплекс The Triangle House
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$870,777
Площадь 317 м²
1 объект недвижимости 1
The Triangle House — уникальная вилла с 3 спальнями в престижном районе Tombs of the Kings, всего в нескольких минутах от пляжа Venus и городской инфраструктуры. Иконичная треугольная архитектура, тёплый пол, VRV-система, солнечные панели 5.2 кВт, энергоэффективность класса A. Просторная гос…
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Жилой комплекс Adonidos Gardens
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Героскипу, Кипр
от
$218,965
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 59–113 м²
12 объектов недвижимости 12
Студии, квартиры с 1 и 2 спальнями | Жилая площадь: от 36 до 88 м² | Крытые веранды: от 7 до 26 м² Бассейн и зона BBQ на крыше | Личная парковка и кладовая | Класс A | Сдача через 18 месяцев Adonidos Gardens — это новый жилой проект в престижном районе Героскипу, Пафос, включающий 44 апа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 64.0
219,273 – 276,977
Квартира 2 комнаты
97.5 – 112.7
334,680 – 346,221
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
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Жилой комплекс Luma Genesis
Героскипу, Кипр
от
$194,160
Площадь 63–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — это современный жилой комплекс, включающий 24 стильные квартиры с 1 и 2 спальнями. Он расположен в перспективной зоне Пафоса, рядом с песчаным пляжем Героскипу и всей городской инфраструктурой. Каждая двухкомнатная квартира предлагает комфортную планировку, кондиционеры в кажд…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.8
190,421
Квартира 2 комнаты
90.4
317,369
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Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
Жилой комплекс Paramount
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Жилой комплекс Paramount
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$396,149
3 объекта недвижимости 3
MITO Paramount — Современная городская резиденция в центре Пафоса Расположенный в развивающемся университетском районе Пафоса, MITO Paramount — это архитектурный ориентир, вдохновлённый формой цветка лотоса. Комплекс сочетает стильный дизайн и функциональность, предлагая комфортную жизнь вб…
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Жилой комплекс ATRIUM
Жилой комплекс ATRIUM
Жилой комплекс ATRIUM
Жилой комплекс ATRIUM
Жилой комплекс ATRIUM
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Жилой комплекс ATRIUM
Героскипу, Кипр
от
$264,090
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Проект Atrium сочетает безопасность, устойчивость и передовые технологии для комфортной и современной жизни. В комплексе предусмотрены охрана 24/7, видеонаблюдение, подземная парковка, зоны отдыха, тренажёрный зал, доступность для маломобильных людей и шумоизоляция. Используются инновационны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
275,407
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Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
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Жилой комплекс The Gallery
Chloraka, Кипр
от
$1,80 млн
Площадь 504–1 400 м²
2 объекта недвижимости 2
The Gallery — это эксклюзивная коллекция из семи современных частных резиденций в Пафосе, сочетающих элегантность, комфорт и продуманный дизайн. Расположенные рядом с морем, дома предлагают панорамные виды, просторные планировки, бесшовное соединение внутренних и внешних пространств, а также…
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Жилой комплекс Golden View
Жилой комплекс Golden View
Жилой комплекс Golden View
Жилой комплекс Golden View
Жилой комплекс Golden View
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Жилой комплекс Golden View
Пейя, Кипр
от
$598,384
Площадь 152–201 м²
2 объекта недвижимости 2
Golden View — это эксклюзивный комплекс из 57 роскошных вилл с 3 спальнями и частными бассейнами в центре Пейи (Пафос). Построенные по высоким стандартам, виллы открывают потрясающие виды на море и город. В шаговой доступности — вся необходимая инфраструктура: медцентр, школы, супермаркет, р…
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Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
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Жилой комплекс ZEUS
Пейя, Кипр
от
$1,79 млн
Площадь 1 166 м²
1 объект недвижимости 1
ZEUS Sea Caves — это эксклюзивный жилой проект в престижном прибрежном районе Пафоса. Современные виллы сочетают в себе архитектурную элегантность, панорамные виды на море и высокий уровень комфорта. Просторные планировки, частные бассейны, высокие потолки, окна в пол, индивидуальные кухни, …
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Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
Жилой комплекс Quattro
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$415,249
Площадь 110 м²
1 объект недвижимости 1
QUATRRO — это эксклюзивный жилой проект с четырьмя этажами, где на каждом уровне располагается всего одна квартира, что обеспечивает максимальное уединение и комфорт. Просторные двухкомнатные апартаменты с продуманной планировкой, панорамными окнами от пола до потолка, скрытой системой конди…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
110.0
415,465
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Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
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Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Пейя, Кипр
от
$1,27 млн
Площадь 582 м²
1 объект недвижимости 1
Blue Horizon — это роскошная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в престижном районе Sea Caves, всего в 200 метрах от моря. На участке 582 м² располагается современный дом площадью 237 м² с открытой планировкой, панорамным видом на море, высококлассной отделкой, системой «умный дом», т…
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Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
3 объекта недвижимости 3
FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффек…
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Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Тремитуса, Кипр
от
$502,816
Площадь 300 м²
1 объект недвижимости 1
MESOYI RESIDENCES 7— это масштабный жилой проект, расположенный в живописной загородной зоне площадью более 35 000 м², всего в нескольких минутах езды от центра Пафоса и всех необходимых удобств. Комплекс включает более 80 современных вилл с 3–6 спальнями на участках 270–360 м² с панорамными…
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Жилой комплекс EMBLEM
Жилой комплекс EMBLEM
Жилой комплекс EMBLEM
Жилой комплекс EMBLEM
Жилой комплекс EMBLEM
Жилой комплекс EMBLEM
район Пафос, Кипр
от
$419,059
Площадь 100–150 м²
2 объекта недвижимости 2
Emblem — Современная жизнь в самом центре туристической зоны Пафоса Emblem — это премиальный жилой проект в престижном районе Universal, всего в нескольких шагах от торгового центра Kings Avenue Mall, пляжа, ресторанов, баров и Американского университета Бейрута. Комплекс включает 7 совреме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
100.0
421,235
Квартира 3 комнаты
150.0
778,997
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Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$187,818
Площадь 63–91 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Пафоса, всего в нескольких минутах от песчаного пляжа Героскипу. Проект включает 24 элегантных апартамента с 1 и 2 спальнями, выполненных в современном архитектурном стиле с продуманной планировкой. Жители компл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.6
190,421
Квартира 2 комнаты
90.6
317,369
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Жилой комплекс Lofos Heights
Жилой комплекс Lofos Heights
Жилой комплекс Lofos Heights
Жилой комплекс Lofos Heights
Жилой комплекс Lofos Heights
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Жилой комплекс Lofos Heights
Тала, Кипр
от
$936,278
Площадь 785–1 180 м²
2 объекта недвижимости 2
LOFOS HEIGHTS — это премиальный проект, расположенный в одном из самых престижных районов Пафоса — Лофос, в деревне Тала. Комплекс включает двух- и трёхэтажные виллы с 3–4 спальнями, каждая из которых построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на море, который невозможно …
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Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
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Жилой комплекс PREMIER
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$530,596
Площадь 355–390 м²
2 объекта недвижимости 2
Premier Residences — это коллекция из 20 современных вилл в уютном районе Эмба, Пафос. Проект сочетает тишину пригорода с удобством городской инфраструктуры: поблизости находятся школы, магазины, кафе и досуговые зоны. Дома спроектированы с учётом потребностей современных семей — продуманные…
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Жилой комплекс Elite Residences
Жилой комплекс Elite Residences
Жилой комплекс Elite Residences
Жилой комплекс Elite Residences
Жилой комплекс Elite Residences
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Жилой комплекс Elite Residences
Героскипу, Кипр
от
$971,078
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 255–615 м²
3 объекта недвижимости 3
Расположенный в захватывающей прибрежной среде, Elite Residences выступает в качестве выдающегося закрытого сообщества, которое переопределяет сущность тихой роскоши. Этот эксклюзивный анклав включает в себя роскошные виллы, предлагающие жителям несравненный образ жизни. Помимо того, что он …
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Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
Жилой комплекс Nadia Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$416,992
Площадь 97 м²
1 объект недвижимости 1
Nadia Park предлагает эксклюзивную коллекцию из шести стильных двухкомнатных апартаментов в очень востребованном районе Universal в Пафосе. Каждая резиденция, спроектированная для современной жизни, отличается открытой планировкой, высококачественной отделкой и собственными балконами, которы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
97.5
421,235
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Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
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Жилой комплекс Davanti Mare
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,59 млн
Площадь 610 м²
1 объект недвижимости 1
Davanti Mare — это эксклюзивная прибрежная резиденция для тех, кто ценит элегантность, уединение и прямой вид на Средиземное море. Роскошный жилой комплекс сочетает современную архитектуру с комфортом высокого уровня: просторные апартаменты и пентхаусы всего в нескольких шагах от пляжа. Пано…
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Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
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Жилой комплекс EVO Homes
Konia, Кипр
от
$947,264
Площадь 582–662 м²
2 объекта недвижимости 2
EVO Homes — это воплощение современного комфорта и элегантности в престижном районе Кония, Пафос. Виллы спроектированы с акцентом на качество и энергосбережение: тёплые полы, VRV-система кондиционирования, солнечные панели и премиальная отделка. Просторные интерьеры, стильные кухни, частные …
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Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Жилой комплекс Sunset Breeze
Киссонерга, Кипр
от
$1,44 млн
Площадь 240–245 м²
2 объекта недвижимости 2
Sunset Breeze — Современный жилой комплекс на Кипре с видом на море Sunset Breeze — это стильный жилой проект, расположенный в одном из престижных прибрежных районов Кипра. Современная архитектура, панорамные виды на море, просторные планировки, частные террасы и высококачественная отделка …
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Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
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Жилой комплекс La Bella
Героскипу, Кипр
от
$239,843
Площадь 63–88 м²
2 объекта недвижимости 2
La Bella — это современный жилой комплекс всего в 2 км от моря в живописном районе Героскипу на юге Кипра. Проект включает 16 стильных апартаментов в трёх 2-этажных зданиях, предлагая студии, 1- и 2-комнатные квартиры. Комплекс оснащён бассейном, садами, крытыми террасами, детской площадкой …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
242,355
Квартира 2 комнаты
88.0
351,991
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Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Героскипу, Кипр
от
$205,580
Площадь 66 м²
1 объект недвижимости 1
La Reina — это стильный жилой комплекс, состоящий всего из 9 современных апартаментов, расположенных на трёх этажах между престижным районом Универсал и традиционной деревней Героскипу в Пафосе. Каждая квартира имеет собственное парковочное место, индивидуальный дизайн кухни и энергоэффектив…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.0
207,732
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Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
Показать все Многоквартирный жилой дом La Mer
Многоквартирный жилой дом La Mer
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,444
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 66–99 м²
2 объекта недвижимости 2
La Mer - это роскошный жилой проект, расположенный недалеко от охраняемых ЮНЕСКО гробниц королей в Пафосе. Развитие предлагает потрясающий вид на море и находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, что делает его отличным местом, чтобы насладиться знаменитыми закатами Пафоса. Жители будут…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.0
409,695
Квартира 2 комнаты
99.0
507,791
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Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Киссонерга, Кипр
от
$501,062
Площадь 137–208 м²
2 объекта недвижимости 2
Lyra Villas — это эксклюзивный комплекс из 12 стильных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в живописной деревне Киссонерга, всего в 400 метрах от пляжа. Каждое жильё включает частный бассейн, систему кондиционирования, встроенную технику, зону барбекю, солнечные панели 5 …
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Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
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Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Героскипу, Кипр
от
$794,980
Площадь 300–350 м²
2 объекта недвижимости 2
ARTEMIS — это эксклюзивный проект из 23 современных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный всего в 200 метрах от пляжа в престижном районе Като Пафос. Каждая вилла включает собственный бассейн, сад на крыше с возможностью установки джакузи, парковку с зарядкой для электромоб…
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