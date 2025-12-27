  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
6
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Жилой комплекс Oasis Garden
Chloraka, Кипр
от
$405,598
Площадь 138 м²
2 объекта недвижимости 2
Oasis Garden — Эко-жизнь в центре Хлораки, Пафос Oasis Garden — это зелёный оазис в самом сердце Хлораки, созданный для тех, кто стремится к балансу между городской жизнью и природой. Комплекс выполнен в современном экологичном стиле с использованием натурального камня, обильного озеленения…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
138.0
414,427
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Chloraka, Кипр
от
$640,000
Площадь 355–359 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в The Pearl, где исключительное мастерство встречается с инновационным дизайном в самом сердце Пафоса, Кипр. Наша приверженность качеству и внимание к деталям проявляются в каждом аспекте наших великолепных жилых комплексов. Каждый дом продуман и построен по самым высоким ст…
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Chloraka, Кипр
от
$1,80 млн
Площадь 504–1 400 м²
2 объекта недвижимости 2
The Gallery — это эксклюзивная коллекция из семи современных частных резиденций в Пафосе, сочетающих элегантность, комфорт и продуманный дизайн. Расположенные рядом с морем, дома предлагают панорамные виды, просторные планировки, бесшовное соединение внутренних и внешних пространств, а также…
Ассоциация
BitProperty
TekceTekce
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Chloraka, Кипр
от
$506,944
Площадь 240 м²
1 объект недвижимости 1
LIBRA — это закрытый жилой комплекс, состоящий из 11 двухэтажных вилл с 2 и 3 спальнями, каждая с частным бассейном и панорамным видом на Средиземное море. Комплекс расположен в одном из самых привлекательных районов Пафоса — Хлорака, всего в 1 км от пляжа и в 4 км от центра города. Архитект…
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Показать все Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Chloraka, Кипр
от
$251,264
Площадь 62–100 м²
3 объекта недвижимости 3
CIRVIS — это стильный жилой комплекс, сочетающий современную архитектуру с продуманным комфортом. Просторные планировки, качественные материалы, тёплый свет и спокойные тона создают атмосферу уюта и гармонии. Каждая квартира — будь то компактная однокомнатная или более просторная двухкомнатн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
259,017
Квартира 2 комнаты
89.0 – 100.0
400,299 – 423,846
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Chloraka, Кипр
от
$1,20 млн
Площадь 182 м²
1 объект недвижимости 1
Элитная Hilltop Вилла в Хлораке — это сочетание современного стиля, уюта и инновационных технологий. Расположенная на просторном участке площадью 532 м², вилла с четырьмя спальнями и общей крытой площадью 181,95 м² предлагает открытую планировку, наполненную светом и пространством. Дом обору…
Ассоциация
BitProperty
