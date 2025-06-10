Жилой комплекс PREMIER

Premier Residences — это коллекция из 20 современных вилл в уютном районе Эмба, Пафос. Проект сочетает тишину пригорода с удобством городской инфраструктуры: поблизости находятся школы, магазины, кафе и досуговые зоны. Дома спроектированы с учётом потребностей современных семей — продуманные планировки, комфорт и стиль. Жители смогут наслаждаться теплой атмосферой кипрского сообщества и аутентичным образом жизни. Premier Residences — идеальный выбор для тех, кто ищет качество, удобство и гармонию.