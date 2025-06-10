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Жилой комплекс PREMIER

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$530,596
BTC
6.3113383
ETH
330.8042245
USDT
524 592.4197559
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ID: 26401
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Premier Residences — это коллекция из 20 современных вилл в уютном районе Эмба, Пафос. Проект сочетает тишину пригорода с удобством городской инфраструктуры: поблизости находятся школы, магазины, кафе и досуговые зоны. Дома спроектированы с учётом потребностей современных семей — продуманные планировки, комфорт и стиль. Жители смогут наслаждаться теплой атмосферой кипрского сообщества и аутентичным образом жизни. Premier Residences — идеальный выбор для тех, кто ищет качество, удобство и гармонию.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 355.0 – 390.0
Цена за м², USD 1,420 – 1,495
Цена квартиры, USD 530,596 – 553,666

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс PREMIER
муниципалитет Пафос, Кипр
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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